« Unis pour l’Ukraine » : quels artistes chanteront ce soir sur France 2 ? Ce soir France 2 continue d’apporter son soutien au peuple ukrainien et à toutes les populations touchées par le conflit. Point d’orgue de cette semaine de mobilisation, un grand concert exceptionnel donné en direct depuis la Maison de la Radio et de la Musique. Il nous sera présenté par Leïla Kaddour-Boudadi et Nagui.







Avec cette soirée, France Télévisions et Radio France permetteront aux Français de répondre concrètement à l’urgence humanitaire, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Ukraine, à travers des dons à la Croix-Rouge française.

Une pléiade d’artistes de la variété et du classique viendront témoigner sur scène de leur solidarité envers la population ukrainienne en reprenant des chansons populaires du répertoire ou des grands airs classique.

Une grande soirée pour la paix avec une marraine d’exception Khatia Buniatishvili et les formations musicales de Radio France, l’Orchestre National de France, Le Chœur et la Maîtrise de Radio France placés sous la direction de Christian Macelaru.



La soirée sera également retransmise sur TV5 Monde.

Les artiste

Khatia Buniatishvili, Clara Luciani, Florent Pagny, Pascal Obispo, Indochine, Carla Bruni, Eddy de Pretto, Zazie, Julien Clerc, Carla Bruni,Jane Birkin, Angélique Kidjo, Barbara Pravi , Angéliqe Kidjo, Patricia Petibon, Benjamin Bernheim, Béatrice Uria-Monzon, Sofiane Pamart, David Enhco, André Bondarenko, Olga Chelpanova, Denys Cherevychko, David Kadouch, Dimitri Naïditch…

Bande-annonce

Voici la bande-annonce de ce grand concert de solidarité

#UnisPourlUkraine : nous nous mobilisons ce mardi à 21h10 avec un grand concert de solidarité présenté par @Nagui et @Leilakan en direct de @Maisondelaradio. Des nombreux artistes français et internationaux ont répondu présent pour cette soirée de soutien @CroixRouge pic.twitter.com/aanaY2I7IS — France 2 (@France2tv) March 7, 2022

