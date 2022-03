« Alexandra Ehle » du 8 mars 2022 : deux épisodes en rediffusion ce soir sur France 3

5 ( 3 )

« Alexandra Ehle » du 8 mars 2022. Cette semaine Alexandra Ehle est en mode rediffusion. Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 ou en replay, streaming vidéo et avant première sur France.TV pour les épisodes







Publicité











Publicité





« Alexandra Ehle » du 8 mars 2022

« La peste » dès 21h10 : Un homme est retrouvé mort dans un bateau amarré au port de plaisance de Bordeaux. Son corps est couvert de pustules, ses extrémités noircies… Pour Alex, le diagnostic est sans appel : cet homme est mort de la peste ! Un périmètre de sécurité est établi autour du bateau et les dernières personnes à l’avoir fréquenté, des membres de sa famille, mises en quarantaine sur le domaine viticole qu’ils possèdent. Très vite, Alex découvre que cet homme n’a probablement pas été contaminé par hasard. Quelqu’un lui a inoculé le bacille. Mais qui ? Le coupable est forcément parmi ses proches.

« L’hermaphrodite » dès 22h40 : Deux moitiés de corps, collées l’une à l’autre, sont retrouvées au pied d’une falaise. Le buste est celui d’une femme blanche de 27 ans, Lola, et les jambes sont celles d’un homme noir. La légiste Alexandra Ehle découvre que le cadavre de Lola contient un taux anormal de mercure. Il a été absorbé il y a plus d’un an lors d’un voyage de Lola en Guyane. Celle-ci avait participé à un trek avec un groupe dans lequel il y avait François Kanté, un juge de 46 ans. C’est lui, l’autre victime, que sa femme n’a aucun mal à identifier. Lola et François sont sortis de cette aventure traumatisés car l’un des aventuriers, Gabriel Tourneur, a perdu la vie.

La bande-annonce

Et on termine comme toujours depuis 2009 par la bande-annonce



Publicité





🔍 La plus fantasque des légistes ne laisse personne indifférent !#AlexandraEhle avec @Julie_Depardieu, c'est demain à 21.10 ! pic.twitter.com/5PdIealFQY — France 3 (@France3tv) March 7, 2022

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note