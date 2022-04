« N’oubliez pas les paroles » : 4ème victoire et déjà 50.000 euros pour Kristofer (+ classement maestros)

5 ( 1 )

« N’oubliez pas les paroles » du 5 avril – On peut dire que Kristofer commence bien son parcours dans le jeu musical quotidien de Nagui NOPLP ! En effet, il a déjà à son actif 4 victoires et déjà pas moins de 50.000 euros de gains.







Kristofer sera de retour ce soir pour une cinquième participation et il tentera de conserver son micro d’argent.







« N’oubliez pas les paroles » : 5ème victoire et 50.000 € pour Kristofer

Hier soir, Kristofer a rajouté deux victoires à son palmarès et fait tomber 20.000 euros de plus dans sa cagnotte. Il était très ému à la fin de la première émission ce mardi.

Ce qui donne un total 4 victoires et de 50.000 euros de gains ! C’est donc très bien parti pour Kristofer, qui sera de retour ce soir dans « N’oubliez pas les paroles ».



Le classement des 32 plus grands maestros de « N’oubliez pas les paroles »

On en profite pour faire le point et vous redonner le classement des plus grands maestros.

1 Margaux (décembre 2019 – février 2020) : 530 000 € pour 59 victoires

2 Caroline (octobre 2021) 416.000 € pour 56 victoires

3 Kevin (juin – juillet 2018) : 410 000 € pour 43 victoires

4 Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 € pour 55 victoires

5 Jennifer (novembre 2020-janvier 2021) : 388 000 € pour 64 victoires

6 Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 € pour 45 victoires

7 Jérémy (septembre-novembre 2020) : 297 000 € pour 29 victoires

8 Maureen (en cours) 274.000 € pour 33 victoires

9 Manon (décembre 2021 – Janvier 2022) : 270 000 € pour 40 victoires

10 Violaine (mars 2016) : 242 000 € pour 25 victoires

11 Geoffrey (mai-juin 2021) : 234 000 € pour 40 victoires

12 Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 € pour 52 victoires

13 Alessandra (janvier 2021) : 220 000 € pour 16 victoires

14 Micka (juillet 2019) :213 000 € pour 26 victoires

15 Arsène (avril 2020) : 212 000 € pour 16 victoires

16 Valérie (août-sept 2020) : 203 000 € pour 37 victoires

17 Lucile (avril 2015) : 202 000 € pour 28 victoires

18 Franck (mars – avril 2018) : 189 000 € pour 42 victoires

19 Héloïse (novembre 2017) : 185 000 € pour 29 victoires

20 Denis (octobre 2015) : 184 000 € pour 19 victoires

21 Soriana (juin – juillet 2017) :177 000 € pour 22 victoires

21 ex aequo Mickaël (mars 2020) : 177 000 € pour 35 victoires

23 Aline (mars – avril 2017) : 169 000 € pour 31 victoires

24 Toni (décembre 2017) : 162 000 € pour 13 victoires

25 Julien (juin 2015) : 161 000 € pour 20 victoires

26 Baptiste (avril 2021) : 160 000 € pour 40 victoires

27 Laurent (janvier 2017) : 159 000 € pour 19 victoires

28 Élodie (octobre 2016) : 155 000 € pour 15 victoires

29 Gauthier (février 2016) : 150 000 € pour 20 victoires

30 Franck (décembre 2016) : 141 000 € pour 10 victoires

31 Aline (février-mars 2018 ) : 135 000 € pour 30 victoires

32 Virginie (nov-decembre 2019) : 131 000 € pour 15 victoires

« N’oubliez pas les paroles » replay de l’émission du mardi 5 avril 2022

Si vous avez manqué les émissions de ce mardi 5 avril, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

