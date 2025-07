Publicité





Grands reportages du 13 juillet 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands reportages du 13 juillet 2025 : au sommaire ce samedi

Dès 13h40 : « L’école des saveurs » épisodes 1, 2, et 3 (rediffusions)

La France est mondialement réputée pour sa gastronomie et ses écoles de cuisine prestigieuses. Des élèves venus des quatre coins du globe affluent pour s’initier à cet art culinaire unique. Tous partagent le même rêve : devenir un jour chef cuisinier ou pâtissier. Mais entre le rêve et la réalité, le chemin est long, les apprentissages sont exigeants et les obstacles nombreux. Pendant un an, nous avons suivi plusieurs « cordons bleus » dans leur quête d’excellence. Admis dans trois des écoles les plus réputées, ils doivent tout apprendre, de la découpe des légumes jusqu’aux cuisines des plus grands chefs étoilés. Nous avons accompagné une dizaine d’entre eux dans ces temples du goût… pour le meilleur, et parfois pour le pire.