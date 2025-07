Les 12 coups de midi : qui de Xavier ou Emilien a remporté le Combat des Maîtres ce 12 juillet ? Et le gagnant est...

Publicité





Les 12 coups : le Combat des Maîtres du 12 juillet 2025, et le gagnant est – Jean-Luc Reichmann présentait ce soir le prime d’été des 12 Coups de Midi, le Combat des Maîtres 2025.





Moins d’une semaine après l’élimination d’Emilien, il était de retour ce soir pour affronter Xavier, le seul Maître de Midi à ne jamais avoir été éliminé puisqu’il avait choisi d’abandonner !







« Les 12 coups : le combat des maîtres » du 12 juillet 2025 : et le gagnant est…

Coup de théâtre ce soir dans le prime événement du Combat des Maîtres 2025 des 12 Coups de Midi ! Alors qu’Émilien semblait filer tout droit vers la victoire, Xavier a renversé la situation dans un final époustouflant, offrant aux téléspectateurs un moment de télévision inoubliable.

Opposés dans ce prime très attendu, Xavier et Émilien, deux des plus grands Maîtres de Midi de l’histoire du jeu, se sont livrés une bataille exceptionnelle. Émilien a dominé les débats de la finale, menant avec assurance et impressionnant par la justesse de ses réponses.



Mais c’était sans compter sur l’expérience et le sang-froid de Xavier, qui a réalisé une incroyable remontada. Porté par le public et visiblement déterminé à inscrire une nouvelle fois son nom au palmarès, il a réussi à renverser la vapeur au moment le plus crucial.

🎊 C’est donc Xavier qui s’impose avec 12 poins contre 9 pour Emilien, il décroche le titre de grand vainqueur du Combat des Maîtres 2025, ajoutant une ligne de plus à un palmarès déjà impressionnant. Une victoire qui restera dans les annales du jeu de TF1 animé par Jean-Luc Reichmann, tant par son intensité que par le scénario totalement inattendu.

👏 Bravo à Xavier pour cette performance exceptionnelle, et un grand coup de chapeau à Émilien, qui a une fois de plus prouvé pourquoi il est le plus grand champion de l’histoire des « 12 Coups de Midi ».