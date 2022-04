Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 6 mai 2022

4.5 ( 8 )

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 6 mai 2022 – Vous êtes fan du feuilleton « Un si grand soleil » et impatient d’en savoir plus ? Alors c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 2 au vendredi 6 mai 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Claire ne va pas très bien tandis que Gaëlle est sans une situation particulièrement compliquée… La police cherche une aiguille dans une botte de foin et l’étau se resserre sur Christophe…

Lundi 2 mai 2022, épisode 876 : Alors que Gaëlle cherche une solution pour rétablir le contact, Louis stresse avant un examen. Christophe, de son côté, préfèrerait qu’on le laisse tranquille. Quant à Myriam, fera-t-elle le premier pas ?



Mardi 3 mai 2022, épisode 876 : Alors que Manu se sent placardisé, Gaëlle tente le tout pour le tout. De son côté, Marc a besoin de bons conseils pour y voir plus clair. Quant à Myriam, campera-t-elle sur ses positions ?

Mercredi 4 mai 2022, épisode 877 : Alors qu’Alex ne ménage pas ses efforts dans l’enquête en cours, la police en est réduite à chercher une aiguille dans une botte de foin. De son côté, Claire hésite à rétablir la communication.

Jeudi 5 mai 2022, épisode 878 : Tandis que Christophe va à la pêche aux informations, Kira n’hésite pas à dire sa façon de penser. De son côté, Claire est de moins en moins influençable. Alex, lui, vit des montagnes russes émotionnelles.

Vendredi 6 mai 2022, épisode 879 : Tandis que Gaëlle essaie de glaner un maximum d’informations utiles, Florent ne parvient pas à s’expliquer le revirement de situation auquel il fait face. De son côté, Alex ne ménage pas ses efforts.

