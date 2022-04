Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 22 avril 2022

5 ( 6 )

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 22 avril 2022 – Alors que la série est toujours déprogrammée et qu’elle fera son grand sur France 2 dans une semaine, il est temps pour les fans de « Un si grand soleil » d’en savoir plus sur ce qui va se passer prochainement. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 18 au vendredi 22 avril 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que c’est l’heure de la soirée d’inauguration du Senso. Claire va y passer une soirée compliquée dans un état second… Le lendemain de fête n’est pas joyeux !

Quant à Alex, il est toujours perturbé par Gaëlle…



Lundi 18 avril 2022, épisode 872 : Alors que Gaëlle y met du sien pour améliorer la situation, Alex a un aveu à faire à son collègue. Pendant ce temps, la soirée de lancement du Senso qui se prépare est un enjeu important pour plusieurs personnes…

Mardi 19 avril 2022, épisode 873 : Alors qu’Alex est travaillé par la culpabilité, Gaëlle essaie d’en savoir plus sur ce qui se trame sous son nez. Au Senso, Sabine fait une rencontre qui réveille de vieilles blessures, et Claire est dans un état second.

Mercredi 20 avril 2022 : pas d’épisode

Jeudi 21 avril 2022, épisode 874 : Tandis qu’Hélène s’inquiète pour une amie, Gaëlle a un plan pour se sortir d’un mauvais pas. De son côté, Cécile ne sait pas si elle peut faire confiance à un indic, et Claire passe un lendemain de fête difficile.

Vendredi 22 avril 2022, épisode 875 : Alors que la bande des faux-monnayeurs prépare un gros coup, Claire a du mal à comprendre ce qui s’est passé. De son côté, Claudine se démène pour les intérêts d’une cliente très spéciale.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 11 au 15 avril 2022 en cliquant ICI

