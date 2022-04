Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 29 avril 2022

4.2 ( 5 )

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 29 avril 2022 – Alors que votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » fera son retour à l’antenne de France 2 demain, il est temps d’en savoir plus sur ce qui vous attend. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 25 au vendredi 29 avril 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Myriam a besoin d’être ferme pour s’imposer tandis qu’Alex est face à une enquête qui ne lui plait pas…

De son côté, Florent est rattrapé par son passé tandis que l’étau se resserre sur Christophe.



Lundi 25 avril 2022 : pas de diffusion

Mardi 26 avril 2022, épisode 876 : Alors que Myriam doit taper du poing sur la table pour imposer son autorité, Alex est obligé d’embarquer dans une enquête qui ne le réjouit pas. Manu, quand à lui, ne veut pas baisser les bras.

Mercredi 27 avril 2022, épisode 877 : Alors qu’Alex est perturbé par sa nouvelle mission, Myriam ne veut plus se laisser marcher sur les pieds. De son côté, Marc donne des preuves de son talent, et Christophe sent l’étau qui se resserre.

Jeudi 28 avril 2022, épisode 878 : Pendant que Florent fait une étrange découverte qui ravive une blessure passée, Christophe cherche à se défiler. Quant à Gaëlle, elle prend de plus en plus de risques pour parvenir à ses fins.

Vendredi 29 avril 2022, épisode 879 : Tandis que la bande des faux-monnayeurs prend des décisions dans l’urgence, Kira voit bien que quelque chose cloche à la maison. De son côté, Claire parvient à retrouver quelqu’un pour le confronter.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

