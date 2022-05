Kylian Mbappé explique son choix de rester au PSG et sa volonté de jouer les JO de Paris 2024 (INTERVIEW VIDÉO)

5 ( 3 )

Kylian Mbappé reste à Paris, c’est l’info dont tout le monde a parlé pendant le week-end alors que se déroulait la dernière journée de la saison de Ligue 1 Uber Eats. Le joueur de football, Champion du Monde 2018 avec les Bleus, a finalement refusé l’offre du Real de Madrid et a signé pour trois saisons supplémentaires à Paris.







Une joie pour les supporters parisien et Kylian Mbappé s’est exprimé lundi soir dans le journal de 20h de TF1.







Il a notamment évoqué ses échanges téléphoniques avec Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy : « C’est vrai que le président aime le foot donc on a beaucoup échangé sur cette éventualité de continuer à Paris ou de partir à Madrid. Ils m’ont forcément conseillé de continuer dans mon pays, de continuer encore un peu à écrire l’histoire du Paris Saint-Germain. »

« Mais avant tout c’était quand même ma décision et je l’ai prise personnellement. Je suis content de ce choix là » a-t-il précisé.



Gilles Bouleau a interrogé Kylian Mbappé sur les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et bien sûr, le joueur espère avoir la possibilité d’y participer et représenter les couleurs de la France : « Ça va être les 100 ans, à Paris, ça va être l’un des plus gros évènements sportifs. Le sport, c’est les sentiments, c’est les émotions. Une possibilité de jouer une telle compétition à la maison, devant les familles, devant les amis, devant le monde entier qui vous regarde. C’est un rêve d’enfant ! J’ai toujours dit que je voulais y participer et j’espère que je vais en avoir l’occasion »

VIDÉO l’interview de Kylian Mbappé dans le 20h de Gilles Bouleau

