« Taratata 100% live » du vendredi 27 mai 2022 : artistes et invités de ce soir sur France 2. En ce vendredi 27 mai 2022, retrouvez un numéro inédit de « Taratata 100% live » dès 22h45 sur France 2 et/ou en avant-première puis replay sur France.TV. Au programme duos inattendus, performances live et acoustiques, confidences de vos artistes préférés, retrouvez une nouvelle fois le meilleur de la musique française et internationale dans Taratata. Un spectacle musical comme nulle part ailleurs et toujours 100% live. Et attention c’est le dernier numéro inédit de la saison.







Si ce programme vous tente, installez-vous confortablement devant votre télévision et laissez-vous guider par Nagui, votre maître de cérémonie qui vous a concocté un programme sur mesure.

« Taratata 100% live » du vendredi 27 mai 2022

Le chanteur -M- sera de retour sur notre plateau pour nous présenter son nouvel album, Rêvalité, avec un extrait, « Dans ta radio », et reprendra avec la musicienne américaine Gail Ann Dorsey « Life On Mars », le titre le plus emblématique du répertoire de David Bowie — cette dernière a été sa bassiste pendant vingt ans et était venue avec Bowie dans Taratata en 1995.

Izïa, déjà invitée plusieurs fois dans Taratata, nous jouera en live son nouveau single, « Mon cœur », premier extrait de son nouvel album attendu en juin. Silly Boy Blue, que vous aviez pu découvrir dans l’émission, sera son invitée. Ensemble, elles interprèteront une reprise d’Avril Lavigne, « Complicated ».



Emeli Sandé déjà passée elle aussi par notre plateau, nous chantera « Brighter Days », un titre lumineux, spirituel et plein d’espoir. Elle nous interprètera également une reprise de Carole King, « You’ve Got A Friend ».

Le rappeur rennais Lujipeka nous chantera « Pas à ma place », un extrait de son premier album solo Montagnes russes, qui enregistre plus de 100 millions de streams depuis sa sortie.

Chacune de ces performances sera ponctuée par des confidences de nos invités sur les moments forts ayant jalonné leur carrière, mais aussi des parenthèses musicales acoustiques inédites toujours 100 % live.

