« Taratata 100% live » du 22 mai 2026 : artistes et invités de ce soir sur France 2

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« Taratata 100% live » du vendredi 22 mai 2026 : artistes et invités de ce soir sur France 2 – Ce vendredi soir en deuxième partie de soirée, Nagui vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de « Taratata 100% live ».





A suivre dès 23h20 sur France 2, juste après la finale de la Coupe de France, et/ou en avant-première puis replay sur France.TV.







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« Taratata 100% live » du 22 mai 2026

Pour ce nouveau numéro, TARATATA rassemble artistes confirmés et nouvelles révélations autour d’une même promesse : faire du live un véritable espace de rencontre. Performances inédites, duos inattendus et premières apparitions sur le plateau rythment cette soirée où Nagui fait dialoguer les générations et les univers musicaux.

Pour ouvrir l’émission, Christophe Maé, l’un des artistes préférés des Français, interprète « La lune », un titre inédit extrait de son septième album Fête foraine, paru en mars dernier, alors qu’il prépare actuellement sa tournée des Zénith. Une chanson intime dédiée à sa mère, et plus largement à toutes celles qui aiment sans compter.



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Le chanteur partage également un duo avec la chanteuse et actrice malienne Fatoumata Diawara autour de « Qu’est-ce que t’es belle », reprise du célèbre titre de Catherine Ringer et Marc Lavoine sorti en 1987. Une rencontre délicate entre deux univers portés par une même intensité émotionnelle.

Figure incontournable de la scène internationale, l’Irlandais Dermot Kennedy interprète « Power Over Me », extrait de Without Fear, l’album qui l’a révélé au grand public mondial, ainsi que « Funeral », issu de son nouvel opus The Weight Of The Woods, sorti en avril. Deux morceaux puissants, entre pop et folk contemporaine.

Gaëtan Roussel présente « Tout s’en va », extrait de son sixième album solo Marjolaine, paru en novembre. À travers ce titre lumineux et mélancolique, il évoque l’absence, le manque et la fragilité des choses, avec une émotion qui touche immédiatement.

Le trio canadien 2120 signe quant à lui sa toute première performance télévisée mondiale avec « All the Words », un morceau au groove contagieux qui aborde les silences et les non-dits dans une relation.

Gaëtan Roussel et 2120 revisitent ensuite « Quand t’es dans le désert », l’hymne générationnel de Jean-Patrick Capdevielle devenu culte dans les années 1990.

Tayc, figure majeure du RnB français et créateur du mouvement Afrolove, dévoile « Girlfriend », un titre sensuel aux mélodies accrocheuses, inspiré notamment par Michael Jackson. Le morceau est extrait de son prochain album Joÿa, attendu le 15 mai 2026.

Le duo rock londonien The Molotovs fait ses débuts dans l’émission avec « Today’s Gonna Be Our Day », extrait de leur premier album Wasted On Youth. Un morceau énergique et fédérateur, pensé comme un appel à l’action adressé à toute une génération.

Autre première sur le plateau : celle du légendaire Bill LaBounty, figure emblématique du soft rock américain. Il interprète « Livin’ It Up », devenu un classique des années 1980 depuis sa sortie en 1982, une chanson autobiographique célébrant le bonheur de vivre pleinement l’instant présent. Il propose également « Love at the End of the World », extrait de son dernier album.

Tout au long de la soirée, Nagui accompagne les artistes dans des échanges spontanés et des confidences, ponctués de moments acoustiques live inédits.

Un numéro placé sous le signe du live, de la liberté et des rencontres musicales.