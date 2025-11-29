« Florent Pagny fait son Taratata » du 29 novembre : artistes et invités ce soir sur France 2



« Florent Pagny fait son Taratata » du samedi 29 novembre 2025 : artistes et invités de ce soir sur France 2 – Ce samedi soir sur France 2, Nagui vous donne rendez-vous pour « Florent Pagny fait son Taratata ».





A découvrir dès 21h10 sur France 2, puis replay sur France.TV.







« Florent Pagny fait son Taratata » : les artistes invités

Il y a plus de trente ans, en janvier 1993, Florent Pagny participait au tout premier Taratata. Depuis, sa voix singulière, sa liberté artistique et la puissance de son interprétation ont marqué l’histoire de l’émission, notamment à travers des duos devenus mythiques avec Johnny Hallyday, Zazie, Noa ou encore Patrick Bruel.

Ce soir, à La Seine Musicale, Nagui lui offre carte blanche. Entouré de ses musiciens et d’amis artistes, Florent Pagny propose un Taratata exceptionnel, à la fois intime, généreux et profondément émouvant.



UN « TARATATA » D’EXCEPTION

Ce concert inédit accompagne la sortie de son nouvel album Grandeur Nature, un disque personnel et lumineux où il évoque le courage, la résilience et l’espoir.

Le show s’ouvre sur une version festive et collective de « Bienvenue chez moi », symbole de retrouvailles. L’artiste, qui a vendu plus de 18 millions d’albums, interprète ensuite plusieurs titres inédits : « T’aimer encore » signé Vianney, « Je sais qui je suis », « Grandeur nature », « La dernière chanson du monde », ou encore « L’amour est toujours devant nous » en duo avec son auteur Marc Lavoine. Des chansons empreintes de transmission, de temps qui passe et de renaissance.

Le concert revisite également plusieurs de ses grands classiques, réarrangés pour l’occasion. À ses côtés, une constellation d’artistes est venue célébrer son parcours et son humanité : Roberto Alagna, Jean-Louis Aubert, Benjamin Biolay, Claudio Capéo, David Hallyday, Il Cello, Angélique Kidjo, Marc Lavoine, Christophe Maé, Kad Merad, Zaz… Tous réunis pour partager des moments uniques.

Chaque duo révèle une facette de l’artiste : la liberté avec « Ma liberté de penser » en compagnie de Claudio Capéo, la fraternité avec « Alter Ego » chanté avec Jean-Louis Aubert, la complicité de « Châtelet les Halles » avec Zaz, l’émotion d’« Et un jour une femme » avec Christophe Maé, la puissance de « Caruso » avec Roberto Alagna, ou encore l’énergie de « Oh Happy Day » aux côtés d’Angélique Kidjo et de la chorale gospel Sankofa Unit.

Benjamin Biolay le rejoint également pour dévoiler en avant-première « En musique », un titre qu’il a écrit spécialement pour lui. Fidèle à l’esprit de Taratata, la soirée est ponctuée d’improvisations autour du piano d’Alain Lanty et d’échanges spontanés avec Nagui. Florent Pagny y évoque son parcours, ses sources d’inspiration, ses rencontres et de nombreuses anecdotes qui jalonnent plus de trente ans de carrière.

UN SHOW SOLIDAIRE ET HUMANISTE

Plus qu’un simple concert, « Florent Pagny fait son Taratata » est aussi un geste de solidarité. Les 4 000 places, écoulées en moins de trois minutes sur Veepee, ont permis de récolter 160 000 euros au profit de la Fondation pour la recherche médicale, afin de soutenir la lutte contre le cancer. Les téléspectateurs pourront participer à cet élan en envoyant TARATATA par SMS au 92300.

Avec ce Taratata 100 % live, Florent Pagny signe un retour vibrant, fidèle à son histoire comme à celle de l’émission.