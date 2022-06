« Les 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée, Alex ne reconnait pas Camille Cottin

5 ( 7 )

« Les 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée – L’étoile mystérieuse est maintenant entièrement dévoilée dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». En effet, il ne reste plus aucune case mais Alex n’a pas reconnu le visage de Camille Cottin !







Il a totalement séché face à l’étoile mystérieuse ce vendredi midi et a proposé le nom de Pippa Middleton.







« Les 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée ce vendredi

L’étoile mystérieuse est pourtant entièrement dévoilée et laisse apparaitre une photo portrait de Camille Cottin. Mais Alex ne l’a pas reconnue et s’est donc trompé ! Il totalise 36.000 euros dans sa cagnotte et reviendra tenter sa chance samedi.

Du côté des indices, qui mènent à Camille Cottin, on vous explique : elle a étudié au lycée français de Londres, d’où le bus rouge britannique. Le tableau noir car elle a été prof d’anglais à son retour en France. Le ruban arc-en-ciel car dans la série « 10 pour cent », son personnage d’Andréa Martell est gay. Le globe terrestre pour sa carrière internationale et notamment dans les films américains « House of Gucci » et « Stillwater ». Et la bouée flamant rose en référence à l’affiche du film « Larguées ».



Le récap des indices de l’étoile mystérieuse dévoilée le 10 juin

Voici le récap complet des indices :

– un dojo

– un ruban arc-en-ciel

– un globe terrestre

– une bouée flamant rose

– un bus britannique rouge

– un tableau noir

– une boule en verre

– une couronne des rois

Rappel des noms déjà proposés : Brad Pitt, Shy’m, Calogero, Julien Doré, Leïla Bekhti, Jonathan Cohen, Joaquin Phoenix, Virginie Efira, Tahar Rahim, Keanu Reeves (proposé deux fois), Zazie, Line Renaud, Jean-Paul Gaultier, Tom Hanks, Michel Polnarefff, Mika, Rihanna, Lady Gaga, Lil Nas X, Cardi B, Yoko Ono, John Lennon, Edith Piaf, Mireille Mathieu, George Michael, Lady Die, Meryl Streep, Pippa Middleton

Les 12 coups de midi vidéo replay du vendredi 10 juin 2022

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission aujourd’hui, en voici la vidéo replay.

Alors l’étoile mystérieuse sera t-elle enfin trouvée demain ? Pour le savoir, rendez-vous samedi à partir de 12 heures sur TF1 puis en replay sur MYTF1

