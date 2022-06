Roland Garros : suivez Trevisan / Gauff en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 2 )

Roland Garros tennis – Trevisan / Gauff en direct, live et streaming, c’est cet après-midi sur France Télévision et Amazon Prime Vidéo. Alors que Nadal, Zverev, Cilic et Ruud sont qualifiés pour les demi-finales messieurs du tournoi de tennis de Roland Garros, aujourd’hui c’est l’heure des demi-finales dames.







Après la qualification de la numéro 1 mondiale Iga Swiatek pour la finale de Roland Garros 2022, place à la demi-finale entre Martina Trevisan et

Coco Gauff. Un match à suivre aujourd’hui en troisième rotation sur le court Philippe Chatrier sur France.tv sport et Amazon Prime Vidéo.







L’américaine Coco Gauff, 23ème joueuse mondiale, réalise un beau tournoi de Roland Garros. En 5 matchs disputés, elle n’a pas concédé le moindre set !

Autant dire que l’italienne Martina Trevisan, 59ème au classement WTA, n’est pas favorite. Mais elle a surpris en quart de finale en allant chercher la victoire en 3 sets face à Leylah Fernandez.



Trevisan / Gauff en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Amazon Prime Vidéo ou sur France Télévision ou connectez-vous sur l’appli France.tv sport.

Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Trevisan / Gauff, demie finale du tournoi de tennis de Roland Garros, un match à suivre cet après-midi sur France Télévision / France.tv sport.

