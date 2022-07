Grand Slam : Enzo devient le plus grand des champions ! (classement mis à jour)

5 ( 1 )

Slam du dimanche 17 juillet 2022 – A seulement 19 ans, Enzo est devenu aujourd’hui le plus grand des champions de « Slam » ! Enzo a signé une nouvelle victoire ce dimanche dans « Le Grand Slam » et a réussi à décrocher la première place du classement des champions.







Enzo totalise aujourd’hui 159.500 euros de gains et est donc le plus grand champion de l’histoire du jeu présenté par Cyril Féraud. Il est même devenu le plus grand gagnant d’un jeu de France 3.







Arthur était là pour l’occasion, il est venu féliciter Enzo en plateau. Et Enzo ne s’arrêtera peut être pas là puisqu’il sera de retour dimanche prochain !

La réponse dimanche prochain dès 17h50 sur France 3. Et si vous avez manqué l’émission d’aujourd’hui, rattrapage possible sur france.tv



SLAM le classement des meilleurs champions

1 – Enzo 159.500 euros

2- Arthur 158.000 euros

3 – Francis 137.500 euros

4 – Loris 81.000 euros

5 – Benjamin 76.500 euros

