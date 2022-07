« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 29 juillet 2022 : histoire et vidéo de l’épisode ce soir sur France 2

5 ( 1 )

« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 29 juillet 2022 – Ce soir, France 2 vous propose une rediffusion d’un épisode de la série culte. Au programme, l’épisode final de la saison 2, initialement diffusé en 2020 et qui a pour titre « Un cadavre au petit déjeuner ». Un épisode pas comme les autres puisqu’il se décline en comédie musicale. Une histoire originale, des chansons écrites spécialement pour la série et une dernière enquête qui va entraîner nos héros dans un imbroglio encore plus dingue !







Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 mais aussi en avant-première et replay sur France.TV







« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 29 juillet 2022

Saison 2, épisode 27 – Un cadavre au petit déjeuner : Deux jeunes mannequins sont assassinées à quelques jours d’intervalle. Les premières pistes emmènent Gréco vers le magazine de mode FEMMES et son photographe sulfureux, John Devers, qui aime les très jeunes filles. Lorsqu’une troisième jeune modèle du magazine est assassinée, le Commissaire Divisionnaire met Gréco sur la touche et confie l’affaire à une star de la Crime parisienne. Vexée à mort, Gréco démissionne. Mais elle met un point d’honneur à trouver le meurtrier avant tout le monde. Elle mène l’enquête depuis sa chambre d’hôtel, avec ses deux adjoints Max et Rose en sous-marin au Commissariat.

La bande-annonce

« Les petits meurtres d’Agatha Christie » c’est ce soir sur France 2 et France.TV

