Un si grand soleil : un mort, ce qui vous attend le jeudi 14 juillet (résumé épisode 918 en avance)

Un si grand soleil spoiler, résumé de l’épisode 918 du jeudi 14 juillet en avance – Impatient de savoir ce qui vous attend dans votre série « Un si grand soleil » ? On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du 14 juillet ! Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Sabine et Dimitri sont sur un petit nuage. Plus heureux que jamais, ils ont du mal à se séparer ! Sabine doit aller travailler mais elle confie à Dimitri qu’elle va parler d’eux à Enzo le soir même.

Au camping, Inès prend ses marques. Elle gère très bien, Gary est impressionné.







Dimitri arrive en retard au club de tennis. Il se confie sur sa relation avec Sabine et son bonheur retrouvé.



Mo appelle Inès pour savoir comment ça se passe, elle a l’impression qu’elles ne se voient plus. Inès se dit ravie de son boulot, ça se passe très bien. Mère et fille se programment un resto ensemble.

Florent est au tribunal pour la confrontation de Philippe dans le bureau de la juge. Il est clairement accusé par son employé de lui avoir régulièrement demandé de transporter de la drogue en Espagne. Philippe est confus, il change encore sa version des faits au sujet du cash…

Enzo conduit quand il reçoit un appel d’Aurore. Il s’arrête pour décrocher. Aurore propose à Enzo d’aller boire un verre, il accepte avec plaisir et lui propose directement de se voir pendant le week-end. Mais Aurore ne peut pas, ils conviennent de se voir lundi.

Gary fait connaissance avec une cliente du camping, qui lui confie ne pas avoir de famille. Il est touché.

Au cabinet, Florent se confie à Johanna. Philippe s’est pris les pieds dans le tapis et n’a quasiment aucune chance d’obtenir sa remise en liberté. Johanna remarque que Florent est tracassé, il lui explique que lui-même doute de son client et ami. Johanna pense qu’il met trop d’affecte et ça ne l’aide pas. Il faut qu’il prenne du recul.

En prison, Philippe négocie un téléphone… Pendant ce temps là, Manu informe le commissaire qu’il a du nouveau sur la tentative de meurtre sur Caroline Martinez. Les douilles correspondent à une arme qui a déjà servi à un règlement de compte d’une bande de narco-trafiquants en Espagne.

Gary organise un apéro avec Inès. Il lui propose de signer un contrat de CDD de gérante adjointe ! Inès lui rappelle que ce n’était pas prévu et qu’elle veut reprendre son job de serveuse. Gary lui laisse le temps de réfléchir mais il semble déçu.

Johanna et Sabine se retrouvent à la paillotte. Johanna la laisse seule avec Enzo. Elle lui annonce qu’elle s’est remise avec Dimitri, elle appréhendait mais Enzo le prend bien et est heureux pour elle.

Gary parle avec Enric, qui lui explique qu’Inès doit faire ses choix. Gary espère qu’elle finira par changer d’avis…

Clément parle avec Cécile au sujet des narco-trafiquants. Becker pense que Caroline Martinez leur a peut être menti et il veut la réentendre. Pendant ce temps là en prison, Philippe est retrouvé pendu dans sa cellule !

Suivez « Un si grand soleil », du lundi au vendredi à 20h45 sur France 2.

