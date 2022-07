« Le reste du monde – Romance à Ibiza » : ce qui vous attend le jeudi 14 juillet (résumé épisode 5 en avance)

5 ( 1 )

« Le reste du monde – Romance à Ibiza » épisode 5 du 14 juillet 2022, résumé en avance – Nouvel épisode de votre télé-réalité de l'été « Le reste du monde – Romance à Ibiza », qui sera diffusé le jeudi 14 juillet à 19h50 sur W9.







Les filles arrivent au Beach Club, déterminés à répandre de l’amour dans la villa avec leur mission cupidon. Laura veut parler à Simon, par rapport à ce que sa mère lui a dit. Simon lui confie qu’il a envie de s’amuser et que « loin des yeux, loin du coeur ». Laura réalise que s’il dit ça, c’est qu’il n’est plus amoureux d’Adixia.

Simon avoue ne pas être heureux, il lui manque des éclats de rire dans sa relation et il est perdu. Laura lui conseille de réfléchir mais elle veut qu’il ne manque pas de respect à Adixia.







Théo et Marwa ne se décollent pas. Marwa avoue qu’ils sont dans leur bulle mais elle se méfie de Théo car il est très séducteur. Et Théo a décidé d’être honnête avec elle, il ne veut pas lui mentir ni lui faire du mal.



Giuseppa appelle Taylor, qui vient s’incruster entre Théo et Marwan. Pendant la fête, Alan en profite pour se rapprocher de Clarysse. Il vient la masser et Clarisse avoue que ça lui fait plaisir. Jean est déçu par Clarisse, il n’aime pas qu’elle joue sur les 2 tableaux.

Tout le monde rentre ensuite à la villa. Niko décide de parler à Alan : il trouve qu’il est nul en drague ! Il décide de lui donner des conseils pour réussir avec Clarysse. Niko lui fait même des antisèches et se cache dans la douche pour tout écouter pendant qu’ils font connaissance en jouant aux fléchettes. Le plan semble fonctionner, Clarysse aime qu’il s’intéresse à elle. Mais elle trouve que ça manque de naturel, elle a l’impression de passer un entretien d’embauche ! Alan réussit quand même à récolter un bisou.

Niko et Alan font ensuite le bilan. Alan annonce être un homme heureux !

Laura convoque tout le monde. Elle a eu une idée et a organisé une soirée sur le thème « Dites nous qui vous êtes » pour mieux apprendre à se connaitre. Chacun doit mettre une tenue qui lui correspond et chacun va faire un petit discours. Théo commence, il a opté pour une tenue de tous les jours qu’il porte pour son boulot de directeur de restaurant. Marwa trouve qu’il marque des points.

Alan enchaine, il s’est habillé classe mais en dessous il a mis le maillot de son club de foot. Il sort une flèche et donne la parole à Clarysse. Tyler touche tout le monde avec son discours, tout comme Jean qui évoque les choses très difficiles qu’il a vécu.

Mélissa est émue et a du mal à retenir ses larmes pendant sa présentation. Et Niko se présente en chef du Reste du Monde avant de lancer la fête. Giuseppa et Laura sont déterminées à continuer leur mission Cupidon et débriefent les discours.

Théo et Marwa continuent se se rapprocher mais Théo veut « tirer les ficelles » et y aller au rythme qu’il décide. De son côté, Marwa baisse la garde et n’est pas loin de craquer…

C’est sur l’île d’Ibiza que la famille du RDM pose ses bagages, bien décidée à y passer des vacances inoubliables. Laura et Nikola vont bientôt se marier et comptent sur le Reste du monde pour les aider à préparer le plus beau jour de leur vie. Ces vacances et le mariage qui approche vont être l’occasion pour la famille du Reste du Monde de faire le bilan, mettre à jour les vérités cachées et effacer les rancœurs du passé ! Jour après jour vous allez vivre avec eux et partager leurs histoires !

