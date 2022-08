« Le bon, la brute et le truand » : 3 choses à savoir sur le film ce soir sur France 3

4.3 ( 6 )

« Le bon, la brute et le truand » : histoire du film de France 3 ce soir, lundi 1er août 2022 – Ce lundi soir à la télé, France 3 vous propose le film culte « Le bon, la brute et le truand ». Un western incontournable signé Sergio Leone avec l’excellent Clint Eastwood. Après « Et pour quelques dollars de plus » diffusé lundi dernier, Il s’agit du troisième film de la « trilogie du dollar ».







A voir ou à revoir ce soir dès 21h10 sur France 3.







« Le bon, la brute et le truand » : le synopsis

Pendant la Guerre de Sécession, trois hommes, préférant s’intéresser à leur profit personnel, se lancent à la recherche d’un coffre contenant 200 000 dollars en pièces d’or, volé à l’armée sudiste. Tuco sait que le trésor se trouve dans un cimetière, tandis que Joe connaît le nom inscrit sur la pierre tombale qui sert de cache. Chacun a besoin de l’autre. Mais un troisième homme entre dans la course : Sentenza, une brute qui n’hésite pas à massacrer femmes et enfants pour parvenir à ses fins.



Vidéo

Histoire de changer un peu, nous vous avons retrouvé la bande-annonce originale du film. Découvrez-là maintenant.

Le saviez-vous ?

🤠 Les trois personnages principaux (Tuco, Blondin et Sentenza) sont partiellement construits à partir d’éléments autobiographiques du réalisateur.

🤠 Le film a bien failli avoir une suite mais le scénario n’est resté qu’au stade de l’ébauche.

🤠 Gros succès lors sa sortie, il est probablement le western qui a le plus attiré de monde dans les salles de cinéma.

