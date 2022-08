« Motive : le mobile du crime » du 1er août 2022 : vos épisodes de ce soir

4.3 ( 6 )

« Motive : le mobile du crime » du 1er août 2022 – Ce lundi à la télé, France 2 poursuit la diffusion de la saison 4 inédite de la série « Motive : le mobile du crime ». Au programme ce soir, les épisodes 10 et 11.







Publicité





Rendez-vous ce soir à partir de 21h10 sur France 2 ou en replay, avant-première et streaming vidéo sur France.TV







Publicité





« Motive : le mobile du crime » du 1er août 2022 : vos épisodes inédits de ce soir

Saison 4, épisode 10 : La fille prodigue – Chloé Wilson, 23 ans, est retrouvée morte. En interrogeant sa mère, les lieutenants Angie Flynn et Brian Lucas apprennent que la défunte avait disparu depuis vingt ans après avoir été enlevée par son père. Sachant leur mère condamnée par une cirrhose, Jessica, la sœur aînée de Chloé, a engagé, il y a quelques mois, un détective privé pour la retrouver. Flynn et Lucas découvrent que la victime se prostituait dans un club en parallèle à un travail dans une société d’aménagement de jardin. Mais, rapidement, les deux policiers ont un doute sur son identité.

Saison 4, épisode 11 : Sélection naturelle – Liz Kerr, adepte de jeux de rôle grandeur nature, est assassinée. Les soupçons se portent rapidement sur son petit ami, Ron. Elevée dans une famille d’accueil, la victime menait apparemment une vie sans histoire. Mais les lieutenants Angie Flynn et Brian Lucas découvrent que Liz collectionnait les aventures et qu’elle était proche de sa collègue, Rachel. L’enquête s’oriente bientôt vers Seth Armstrong, le père très conservateur de cette dernière, qui n’appréciait guère l’esprit d’indépendance de Liz et surtout son influence grandissante sur sa fille unique.



Publicité





Rappel, présentation de la saison 4

Nous retrouvons dans cette saison le détective Angelika « Angie » Flynn sous les ordres de Oscar Vega devenu capitaine. Avec sa nouvelle coéquipière et son équipe, Angie se met en danger pour résoudre des affaires souvent humainement sensibles.

La série est construite toujours de manière originale où chaque épisode nous révèle au démarrage l’identité de la victime et celle du meurtrier. Les téléspectateurs suivent alors Angie dans ses recherches pour rassembler des preuves et finalement découvrir le mobile du crime.

Avec Kristin Lehman (Lieutenant Angie Flynn), Louis Ferreira (Lieutenant Oscar Vega), Brendan Penny (Lieutenant Brian Lucas), Lauren Holly (Docteur Betty Rogers), Victor Zinck Jr. (Lieutenant Mitch Kennecki), Marci T. House (Chef Jennifer Wells)…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note