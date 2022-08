Ici tout commence du 1er août : Ruben a-t-il enlevé Noémie ? (résumé + vidéo épisode 455)

5 ( 3 )

Ici tout commence du 1er août, résumé et vidéo extrait de l’épisode 455 – Ruben a-t-il enlevé Noémie dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? C’est ce que pensent Greg et les autres ce soir après une découverte d’Enzo. En effet, Enzo a fouillé la chambre de Ruben et y a découvert un taser…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 455



Enzo et Anaïs ont réussi à entrer dans la chambre de Ruben et ont découvert l’impensable. Ils ont maintenant la preuve que Ruben est dangereux. Il a très bien pu s’en prendre à Noémie…

Au Pop Up, Hortense et Mehdi découvrent un flot de commentaires négatifs. Ils font face à un ultimatum. Et de son côté, Théo subit sa propre pression.

Ici tout commence – vidéo première scène du 1er août

