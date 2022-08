« Recherche appartement ou maison » du 11 août 2022 : un inédit spécial nouvelle vie sur M6

5 ( 1 )

« Recherche appartement ou maison » du 11 août 2022 – Ce jeudi soir, Stéphane Plaza vous donne rendez-vous sur M6 pour un nouvel inédit de « Recherche appartement ou maison ». Aujourd’hui, c’est une spéciale nouvelle vie qui vous attend !







A suivre dès 21h10 sur M6 ou en replay sur 6PLAY.







« Recherche appartement ou maison » du 11 août 2022

Déménager, changer de métier, trouver un environnement plus calme… 8 Français sur 10 rêvent d’une nouvelle vie !

Pour Annette, 67 ans, le changement, c’est un retour à Paris. Elle s’était installée avec son mari dans l’Hérault mais, aujourd’hui veuve, elle veut retrouver l’effervescence de la capitale. Depuis 5 mois, elle cohabite chez sa fille dans un 2-pièces du 17e arrondissement mais ne parvient pas à trouver son bonheur. Stéphane Plaza va-t-il dénicher l’appartement parisien qu’elles espèrent tant ?



Amélie, 40 ans, et Laurent, 48 ans, parents d’une petite Roxane, avait quitté Paris pour Autun, en Saône-et-Loire pour s’installer dans un environnement plus vert. Ils sont maintenant prêts à acheter, mais le marché est bloqué. Romain Cartier va-t-il réussir ce défi et accompagner Amélie et Laurent dans leur nouvelle vie ?

Pour Tiphaine, 35 ans, Grégory, et leur fils de 10 ans, le grand saut va s’opérer entre le Perreux-sur-Marne, en banlieue parisienne, et Cannes ! C’est le confinement qui les a décidés à vivre dans le sud, d’où Tiphaine est originaire. Ils ont vendu leur maison en région parisienne mais la prochaine est loin d’être trouvée ! Caroline Gherman va-t-elle trouver cette maison que toute la famille attend ?

Bande-annonce

On termine avec les images de la bande-annonce.

"Je ne me sens pas très à l'aise à l'intérieur" 😬

Cet inédit sera suivi de deux numéros en rediffusion dès 22h55.

