« Des trains pas comme les autres » du 11 août 2022 : ce soir sur France 5, direction la Georgie

5 ( 1 )

« Des trains pas comme les autres » du 11 août 2022 – Direction la Géorgie ce soir pour le globe-trotter Philippe Gougler avec un numéro de son émission « Des trains pas comme les autres » sur France 5. Notez qu’il s’agit d’une rediffusion.







Publicité





A suivre dès 21h10 sur France 5, puis en replay streaming gratuit sur france.tv







Publicité





« Des trains pas comme les autres » du 11 août 2022

En Géorgie, les wagons sont parfois perdus au cœur de sublimes paysages et servent de ponts pour traverser les rivières… et justement, Philippe Gougler, notre globe-trotter ferroviaire, découvre que les rivières de la Svanétie sont parfois gorgées de paillettes d’or.

Après une rencontre avec des orpailleurs, Philippe se rend sur les bords de la Mer Noire. De là, part un train dans lequel on peut emprunter des livres… une véritable bibliothèque sur rails qui emmène notre voyageur jusqu’à Tbilisi, la capitale de la Géorgie. On y perpétue une tradition très romantique : à la nuit tombée, les demandes en mariage se font en sérénade…



Publicité





Après un voyage en train-couchette, Philippe Gougler se réveille au cœur de la cité troglodytique de Vardzia, un extraordinaire ensemble architectural et monastique. Non loin de là, un petit train bucolique, le Kukushka, emmène notre intrépide voyageur à travers des paysages grandioses. Philippe termine son voyage dans les vignobles géorgiens et participe aux vendanges…

Extrait vidéo du 11 août

À propos

Découvrir un pays à bord de ses trains, voyager avec ses habitants, avancer au milieu de paysages au rythme de la locomotive… Philippe Gougler a la curiosité contagieuse et le goût du voyage, ponctué par les rencontres. Pendant tout l’été, il partage à bord de trains typiques, ses balades dépaysantes au cœur d’un pays, d’une culture et de son histoire.

Cet été, Philippe Gougler propose 8 numéros inédits : Guatemala, Italie, République dominicaine, Sibérie, Grèce, Mexique, Norvège (1 et 2).

À 21.50, la soirée continue avec la rediffusion d’une autre aventure ferroviaire de Philippe Gougler.

« Des trains pas comme les autres » c’est ce soir dès 21h10 sur France 5 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note