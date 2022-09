Audiences 24 septembre 2022 : « Les mystères de la chorale » leader devant « The Voice Kids », M6 au plus bas

5 ( 2 )

Audiences 24 septembre 2022 – Comme toujours les samedis, c’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences. Même en rediffusion, le téléfilm « Les mystères de la chorale » est leader avec 4,18 millions de personnes pour 22,5% de pda.







C’est loin devant TF1 et le prime de « The Voice Kids », suivi hier soir par 2,86 millions de téléspectateurs pour 15,2% de part de marché. Le télé-crochet e en nette baisse sur une semaine. Mais le programme est largement leader sur les cibles commerciales : 21% sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats, 22% sur les 4-14 ans, 20% sur les 15-24 ans, et 22% sur les 15-34 ans.







Audiences 24 septembre 2022 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec le nouveau jeu présenté par Cyril Féraud « 100% logique ». Il a rassemblé 2,65 million de téléspectateurs pour 14,9% de pda.

France 5 est 4ème avec le numéro inédit du magazine « Échappées belles », suivi par 1,13 million de personnes, soit 6% de pda.



M6 est 5ème et au plus bas avec le numéro inédit de « Zone Évasion ». Le magazine ne semble pas trouver son public et n’a rassemblé que 842.000 personnes, soit 4,7% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

