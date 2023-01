5 ( 9 )

Sept à huit du 8 janvier 2023, sommaire et reportages – Demain et comme tous les dimanches, Harry Roselmack vous donne rendez-vous demain dès 17h15 sur TF1 pour un nouveau numéro du magazine d'information « 7 à 8 ».







On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission.







Sept à huit du 8 janvier 2023 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Acheté plus pour payer moins, c’est la promesse de cette enseigne américaine qui s’implante en France. Mais fait-on toujours de bonnes affaires ?



Dans « 7 à 8 »

🔵 Il aurait tué son ex-femme et son nouveau compagnon avant de fuir en Espagne. S’est-il suicidé ou est-il en cavale de l’autre côté des Pyrénées ?

🔵 La loi des squatteurs au Brésil. Ces travailleurs pauvres investissent des immeubles inoccupés pour s’y installer. Des opérations chocs très organisées.

🔵 Et le marin Olivier Kersauson dans le portrait d’Audrey Crespo-Mara. Son humour, son sens de la formule, et son regard sans concession sur l’époque.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 8 janvier 2023.

Pour les découvrir rendez-vous demain soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.

