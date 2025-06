Ça commence aujourd’hui du 30 juin 2025 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 30 juin 2025, le sommaire – Ce lundi après-midi, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour deux numéros de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il s’agit de 2 rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 30 juin 2025 à 13h55 « Amour, amitié : une femme leur a tendu un piège » (rediffusion)

Aujourd’hui, Faustine Bollaert reçoit des invités qui racontent comment des femmes en qui ils avaient une confiance absolue — leur épouse ou leur meilleure amie — les ont trahis, entraînant leur vie dans un véritable cauchemar. Certains ont perdu des dizaines de milliers d’euros, comme Turan, marié depuis 18 ans, qui a survécu de justesse à un complot meurtrier monté par sa propre femme pour toucher son assurance. Isidore, lui, découvre que sa femme indienne s’est fiancée à un autre homme à peine quatre mois après leur mariage, après lui avoir soutiré beaucoup d’argent. Quant à Céline et Jean-Jacques, leur couple a volé en éclats sous l’influence d’une amie manipulatrice, qui a réussi à pousser Jean-Jacques à lui prêter une grosse somme avant qu’il ne comprenne la supercherie. Ces histoires glaçantes témoignent de la violence psychologique et financière que peuvent subir ceux dont la confiance est trahie de la façon la plus abjecte.

Et à 15h05 : « Enfants de la honte : comment avancer avec cette histoire si lourde à porter ? » (rediffusion)

À 16 ans, Alain a découvert un secret bouleversant : son père lui a révélé qu’il avait été officier SS belge, engagé aux côtés des nazis. Comment se construire et avancer dans la vie avec un tel héritage familial ? Nos invités viennent partager aujourd’hui leurs témoignages poignants.



Publicité





Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 30 juin 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.