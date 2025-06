Plus Belle La Vie du 30 juin 2025 : Morgane et Jennifer confrontent Samuel (résumé + extrait vidéo épisode 365 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 30 juin 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 365 de PBLV – L’heure des explications a sonné pour Samuel cet après-midi dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, Jennifer et Morgane confrontent Samuel après l’avoir pris la main dans le sac !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 30 juin 2025 – résumé de l’épisode 365

Jennifer confronte Samuel : elle veut savoir ce qu’il faisait et avec qui. Morgane est également présente et révèle qu’elle sait tout : son addiction et le vol de boîtes de médicaments. Samuel nie, mais Jennifer comprend qu’elle a vu juste. Elle lui demande ce qu’il tient dans la main, il s’énerve et crie. Morgane s’interpose, et Samuel a bien une boîte de médicaments…

Le lundi matin, Samuel présente ses excuses à Jennifer. Il se dit écoeuré par lui-même. Jennifer, qui lui rappelle qu’ils ont déjà discuté tout le week-end, le rassure : elle lui pardonne. Elle estime que cette histoire lui servira d’électrochoc. Samuel reconnaît sa chance de l’avoir à ses côtés. Elle lui précise que le sevrage sera difficile, il assure en avoir pleinement conscience.



Plus tard, Samuel consulte Gabriel et lui confie être devenu dépendant aux médicaments. Gabriel, choqué de ne rien avoir remarqué, lui conseille une hospitalisation, mais Samuel refuse, affirmant être motivé et ne rien avoir pris depuis vendredi. Gabriel, surpris, lui fait remarquer qu’il devrait pourtant être en plein sevrage, et lui prescrit un traitement de substitution.

Au commissariat, Samuel retrouve Idriss et Morgane. Il leur présente ses excuses et affirme que tout ira bien : il a commencé son traitement de sevrage. Morgane l’interroge sur les retraits d’argent que Jennifer avait remarqués ; Samuel avoue que c’était pour s’acheter des médicaments. Idriss le met en garde de ne pas les décevoir, Samuel promet de ne pas rechuter.

Jennifer, de son côté, discute avec Barbara et lui confie que Samuel suit un sevrage. Barbara suppose qu’il doit être dans un état lamentable, mais Jennifer explique qu’il semble aller étonnamment bien. Cela l’inquiète : connaissant l’addiction, elle sait que les dépendants mentent souvent. Elle craint qu’il n’ait pas vraiment arrêté…

Chez Samuel, Jennifer et Barbara fouillent l’appartement à la recherche de médicaments. Elles ne trouvent rien, et Jennifer se dit soulagée. Barbara s’excuse de l’avoir inquiétée inutilement. Mais Jennifer remarque alors un tableau de travers… Derrière, des médicaments sont dissimulés !

Pendant ce temps, au commissariat, Babeth rejoint Patrick pour récupérer son sac. Patrick le lui rend et lui demande si tout est bien dedans. Gênée, Babeth confirme. Patrick insiste, elle répète que oui, avant qu’il lui souhaite une bonne journée au cabinet… Plus tard, Babeth parle à Luna de la lettre de Mathieu, elle se dit convaincue que Patrick l’a lue. Luna la rassure, mais Babeth avoue qu’elle a embrassé Mathieu. Elle promet cependant de se tenir à carreau. Le soir, Patrick rentre à la maison et trouve l’appartement étrangement calme. Babeth lui annonce que tout le monde est sorti : elle voulait un moment en tête-à-tête. Elle lui fait une déclaration émouvante, ce qui touche profondément Patrick.

De son côté, Thomas se plaint auprès de Zoé : en pleine saison, il n’a reçu aucune candidature. Zoé, elle, préfère profiter de l’été et refuse de travailler. Thomas insiste, jouant sur la corde sensible. Aya, qui entend la conversation, a une idée.

Thomas négocie avec Djawad, qui demande un salaire élevé pour travailler au Mistral. Finalement, Djawad accepte de baisser ses exigences, à condition que Thomas lui promette de les satisfaire s’il parvient à augmenter le chiffre d’affaires de 30 %. Thomas pense que c’est impossible maiis de leur côté, Zoé et Aya sont persuadées que Djawad va réussir son pari.

