« Les César 2023 » : tous les nommés, le palmarès complet ce soir sur Canal+ (24 février)
« Les César 2023 » c’est ce soir, vendredi 24 février 2023, sur Canal+. Une 48ème cérémonie co-présentée par Leïla Bekhti, Jérôme Commandeur, Jamel Debbouze, Emmanuelle Devos, Léa Drucker, Eye Haïdara, Alex Lutz, Raphaël Personnaz et Ahmed Sylla.
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Rendez-vous dès 20h45 en clair sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay surCanal+.
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« Les César 2023 » : la liste des nommés
CÉSAR DE LA MEILLEURE ACTRICE
FANNY ARDANT dans LES JEUNES AMANTS
JULIETTE BINOCHE dans OUISTREHAM
LAURE CALAMY dans À PLEIN TEMPS
VIRGINIE EFIRA dans REVOIR PARIS
ADÈLE EXARCHOPOULOS dans RIEN À FOUTRE
CÉSAR DU MEILLEUR ACTEUR
JEAN DUJARDIN dans NOVEMBRE
LOUIS GARREL dans L’INNOCENT
VINCENT MACAIGNE dans CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE
BENOÎT MAGIMEL dans PACIFICTION – TOURMENT SUR LES ÎLES
DENIS MÉNOCHET dans PETER VON KANT
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CÉSAR DE LA MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE
JUDITH CHEMLA dans LE SIXIÈME ENFANT
ANAÏS DEMOUSTIER dans NOVEMBRE
ANOUK GRINBERG dans L’INNOCENT
LYNA KHOUDRI dans NOVEMBRE
NOÉMIE MERLANT dans L’INNOCENT
CÉSAR DU MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND RÔLE
FRANÇOIS CIVIL dans EN CORPS
BOULI LANNERS dans LA NUIT DU 12
MICHA LESCOT dans LES AMANDIERS
PIO MARMAÏ dans EN CORPS
ROSCHDY ZEM dans L’INNOCENT
CÉSAR DU MEILLEUR ESPOIR FÉMININ
MARION BARBEAU dans EN CORPS
GUSLAGIE MALANDA dans SAINT OMER
REBECCA MARDER dans UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN
NADIA TERESZKIEWICZ dans LES AMANDIERS
MALLORY WANECQUE dans LES PIRES
CÉSAR DU MEILLEUR ESPOIR MASCULIN
BASTIEN BOUILLON dans LA NUIT DU 12
STEFAN CREPON dans PETER VON KANT
DIMITRI DORÉ dans BRUNO REIDAL, CONFESSION D’UN MEURTRIER
PAUL KIRCHER dans LE LYCÉEN
ALIOCHA REINERT dans PETITE NATURE
CÉSAR DU MEILLEUR SCÉNARIO ORIGINAL
ÉRIC GRAVEL pour À PLEIN TEMPS
VALERIA BRUNI TEDESCHI, NOÉMIE LVOVSKY, AGNÈS DE SACY pour LES AMANDIERS
CÉDRIC KLAPISCH, SANTIAGO AMIGORENA pour EN CORPS
LOUIS GARREL, TANGUY VIEL, NAÏLA GUIGUET pour L’INNOCENT
ALICE DIOP, AMRITA DAVID, MARIE NDIAYE pour SAINT OMER
CÉSAR DE LA MEILLEURE ADAPTATION
MICHEL HAZANAVICIUS pour COUPEZ !
THIERRY DE PERETTI, JEANNE APTEKMAN pour ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D’ÉTAT
GILLES MARCHAND, DOMINIK MOLL pour LA NUIT DU 12
CÉSAR DE LA MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE
IRÈNE DRÉSEL pour À PLEIN TEMPS
ALEXANDRE DESPLAT pour COUPEZ !
GRÉGOIRE HETZEL pour L’INNOCENT
OLIVIER MARGUERIT pour LA NUIT DU 12
MARC VERDAGUER, JOE ROBINSON pour PACIFICTION – TOURMENT SUR LES ÎLES
ANTON SANKO pour LES PASSAGERS DE LA NUIT
CÉSAR DU MEILLEUR SON
CYRIL MOISSON, NICOLAS MOREAU, CYRIL HOLTZ pour EN CORPS
LAURENT BENAÏM, ALEXIS MEYNET, OLIVIER GUILLAUME pour L’INNOCENT
CÉDRIC DELOCHE, ALEXIS PLACE, GWENNOLÉ LE BORGNE, MARC DOISNE pour NOVEMBRE
FRANÇOIS MAUREL, OLIVIER MORTIER, LUC THOMAS pour LA NUIT DU 12
JORDI RIBAS, BENJAMIN LAURENT, BRUNO TARRIÈRE pour PACIFICTION – TOURMENT SUR LES ÎLES
CÉSAR DE LA MEILLEURE PHOTO
JULIEN POUPARD pour LES AMANDIERS
ALEXIS KAVYRCHINE pour EN CORPS
PATRICK GHIRINGHELLI pour LA NUIT DU 12
ARTUR TORT pour PACIFICTION – TOURMENT SUR LES ÎLES
CLAIRE MATHON pour SAINT OMER
CÉSAR DU MEILLEUR MONTAGE
MATHILDE VAN DE MOORTEL pour À PLEIN TEMPS
ANNE-SOPHIE BION pour EN CORPS
PIERRE DESCHAMPS pour L’INNOCENT
LAURE GARDETTE pour NOVEMBRE
LAURENT ROUAN pour LA NUIT DU 12
CÉSAR DES MEILLEURS COSTUMES
CAROLINE DE VIVAISE pour LES AMANDIERS
PIERRE-JEAN LARROQUE pour COULEURS DE L’INCENDIE
EMMANUELLE YOUCHNOVSKI pour EN ATTENDANT BOJANGLES
CORINNE BRUAND pour L’INNOCENT
PRAXEDES DE VILALLONGA pour PACIFICTION – TOURMENT SUR LES ÎLES
GIGI LEPAGE pour SIMONE – LE VOYAGE DU SIÈCLE
CÉSAR DES MEILLEURS DÉCORS
EMMANUELLE DUPLAY pour LES AMANDIERS
SEBASTIAN BIRCHLER pour COULEURS DE L’INCENDIE
MICHEL BARTHÉLÉMY pour LA NUIT DU 12
SEBASTIAN VOGLER pour PACIFICTION – TOURMENT SUR LES ÎLES
CHRISTIAN MARTI pour SIMONE – LE VOYAGE DU SIÈCLE
CÉSAR DES MEILLEURS EFFETS VISUELS
GUILLAUME MARIEN pour LES CINQ DIABLES
SÉBASTIEN RAME pour FUMER FAIT TOUSSER
LAURENS EHRMANN pour NOTRE-DAME BRÛLE
MIKAËL TANGUY pour NOVEMBRE
MARCO DEL BIANCO pour PACIFICTION – TOURMENT SUR LES ÎLES
CÉSAR DE LA MEILLEURE RÉALISATION
CÉDRIC KLAPISCH pour EN CORPS
LOUIS GARREL pour L’INNOCENT
CÉDRIC JIMENEZ pour NOVEMBRE
DOMINIK MOLL pour LA NUIT DU 12
ALBERT SERRA pour PACIFICTION – TOURMENT SUR LES ÎLES
CÉSAR DU MEILLEUR FILM DE COURT MÉTRAGE D’ANIMATION
CÂLINE
NOIR-SOLEIL
LA VIE SEXUELLE DE MAMIE
CÉSAR DU MEILLEUR FILM DE COURT MÉTRAGE DOCUMENTAIRE
CHURCHILL, POLAR BEAR TOWN
ÉCOUTEZ LE BATTEMENT DE NOS IMAGES
MARIA SCHNEIDER, 1983
CÉSAR DU MEILLEUR FILM DE COURT MÉTRAGE DE FICTION
HAUT LES CŒURS
PARTIR UN JOUR
LE ROI DAVID
LES VERTUEUSES
CÉSAR DU MEILLEUR FILM D’ANIMATION
ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE
MA FAMILLE AFGHANE
LE PETIT NICOLAS – QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?
CÉSAR DU MEILLEUR FILM DOCUMENTAIRE
ALLONS ENFANTS
LES ANNÉES SUPER 8
LE CHÊNE
JANE PAR CHARLOTTE
RETOUR À REIMS [FRAGMENTS]
CÉSAR DU MEILLEUR PREMIER FILM
BRUNO REIDAL, CONFESSION D’UN MEURTRIER
FALCON LAKE
LES PIRES
SAINT OMER
LE SIXIÈME ENFANT
CÉSAR DU MEILLEUR FILM ÉTRANGER
AS BESTAS
CLOSE
LA CONSPIRATION DU CAIRE
EO
SANS FILTRE
CÉSAR DU MEILLEUR FILM
LES AMANDIERS
EN CORPS
L’INNOCENT
LA NUIT DU 12
PACIFICTION – TOURMENT SUR LES ÎLES
Place à la grande soirée des « César 2023 » ce soir dès 20h45 en direct sur Canal+.