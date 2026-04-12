« Formula One : Le Night Show » : la soirée exceptionnelle à suivre ce soir sur Canal+ (12 avril)

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Ce dimanche 12 avril, Canal+ bouscule sa grille et offre aux passionnés de Formule 1 une soirée inédite avec “Formula One : Le Night Show”, diffusé en prime time à partir de 21h. Une émission spéciale pensée pour faire patienter les fans, alors que le championnat marque un arrêt forcé.











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Une pause imposée par le contexte international

Après un début de saison 2026 intense, la Formule 1 est contrainte à une interruption exceptionnelle. Les Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite ont été annulés en raison du conflit au Moyen-Orient, plongeant le calendrier dans une pause inhabituelle jusqu’à la reprise prévue à Miami début mai.

Pour combler ce vide et maintenir le lien avec les téléspectateurs, Canal+ mise sur un format événementiel inspiré des late shows.

Trois pilotes français réunis sur un même plateau

Au cœur de cette émission spéciale : la présence exceptionnelle de trois pilotes tricolores de la grille actuelle, Pierre Gasly, Esteban Ocon et Isack Hadjar.



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Tous trois seront réunis en plateau aux côtés de l’équipe éditoriale de la chaîne, composée notamment de Margot Laffite, Julien Fébreau, Pauline Sanzey et Laurent Dupin.

Entre confidences, archives et coulisses

Pendant environ 1h30, les téléspectateurs pourront découvrir un programme mêlant interviews, anecdotes et séquences exclusives. Les pilotes reviendront sur leurs parcours, leurs passions et leur quotidien en Formule 1, tout en répondant aux questions du public.

L’émission proposera également des portraits enrichis d’archives inédites retraçant leurs carrières, ainsi que des moments plus légers dans un ton volontairement décalé, fidèle à l’esprit des late shows.

Un format inédit pour faire vivre la F1 autrement

Avec ce “Night Show”, Canal+ adapte sa couverture de la Formule 1 à une situation exceptionnelle. Habituellement centrée sur les week-ends de course, la chaîne propose ici une immersion différente, plus humaine et divertissante, pour continuer à faire vibrer les fans malgré l’absence de Grand Prix.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de sport automobile, en attendant le retour des monoplaces en piste.