Audiences 6 mai 2026 : la Ligue des Champions leader devant « Enchaînés »

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Audiences 6 mai 2026 – C’est Canal+ qui s’est imposé en tête des audiences hier soir avec le match de la Ligue des Champions Bayern / PSG, qui a réuni 3,31 millions de téléspectateurs pour 18,3% de pda.





C’est devant France 2 avec la nouvelle série inédite « Enchaînés », qui a été suivie par 2,12 millions de téléspectateurs pour 10,9% de pda.







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Audiences 6 mai 2026 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec la nouvelle saison inédite de « Grey’s Anatomy », qui a rassemblé 1,99 million de téléspectateurs pour 10,2% de pda.

France 3 suit avec un numéro inédit du magazine « Secrets d’Histoire », qui a été suivi par 1,55 million de téléspectateurs pour 8,7% de pda.



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M6 suit avec une rediffusion de « Cauchemar en cuisine », qui a réuni 1,32 million de téléspectateurs pour 6,8% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie