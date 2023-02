« Royaumes de glace – L’Arctique » : votre documentaire ce soir sur France 2 (7 février)

5 ( 7 )

« Royaumes de glace – L’Arctique » :, c’est le documentaire inédit à découvrir ce soir, mardi 7 février 2023. Dans la lignée des grands documentaires animaliers qui font l’événement sur France Télévisions, France 2 propose une grande soirée événement prime nature ce soir avec le documentaire « Royaumes de glace – L’Arctique », qui offre des séquences aussi exceptionnelles qu’inédites.







A suivre dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







A 21h10 « Royaumes de glace – L’Arctique », présentation

L’Arctique, les forêts boréales, les plaines de toundra sont des royaumes de glace où les animaux déploient d’extraordinaires stratégies de survie. Ce sont les héros de ces terres extrêmes, aussi hostiles que fragiles. Un monde magique qui disparaît sous nos yeux.

L’hiver, dans le Grand Nord arctique. Le froid est implacable. C’est un milieu hostile, impitoyable. Au cœur de la forêt boréale, une louve mène son clan à l’attaque. Elle poursuit des bisons. De son succès dépend la survie de toute la meute.

Des forêts enneigées aux déserts de l’Arctique, une variété extraordinaire d’animaux peuple ces terres d’une beauté immaculée. Tous sont confrontés aux mêmes défis. La neige, la glace, et l’alternance de saisons extrêmes.

Mais aujourd’hui, ces royaumes de glace disparaissent sous nos yeux et, avec eux, un équilibre subtil, bâti au fil des millénaires. Certaines espèces et certains écosystèmes sont parfois filmés pour la dernière fois.

Plus que jamais, les animaux du Grand Nord luttent avec courage pour survivre dans un monde imprévisible, aussi hostile que fragile.

Sur ces terres de glace, tout doit se conquérir, et seuls les plus déterminés ont une chance de survivre. Ce sont les héros du Grand Nord.

La forêt boréale abrite certains des plus rares big cats du monde, aussi discrets que mystérieux : le léopard de l’Amour et le tigre de Sibérie. C’est un défi de réussir à les filmer, et cette séquence est exceptionnelle. Ils ne semblent pas à leur place dans les contrées enneigées, ils sont pourtant parfaitement adaptés au froid. Tous deux partagent le même territoire, mais le léopard est constamment en alerte. Il ne peut se permettre de croiser le chemin du tigre, il sait que leur rencontre pourrait être fatale.

Au-delà de la forêt boréale s’étendent de vastes plaines gelées. La toundra est le territoire d’une chasseuse solitaire au courage sans faille : la renarde arctique. Elle est capable de parcourir plusieurs milliers de kilomètres par semaine à la recherche de rares proies. Ses sens exceptionnels lui permettent de repérer des lemmings sous l’épaisse couverture de neige.

Plus au nord encore, la banquise est le royaume d’un prédateur de légende : l’ours blanc. Une jeune femelle est à la recherche de son repas favori, le phoque annelé. Malgré deux mètres de neige et de glace, elle sait repérer la position du phoque. Elle l’attrape en s’abattant de tout son poids. Un mâle s’approche, sans doute attiré par l’odeur du sang. Mais plutôt que de s’affronter, les deux ours se mettent à jouer sur la glace ! Un comportement rare et saisissant.

Pour chasser, les ours blancs passent d’un morceau de banquise à un autre. Mais l’été, la glace disparaît à un rythme inédit, et ils doivent parcourir des distances considérables pour se nourrir. Ils sont nombreux à trouver refuge sur l’île Wrangel, dans l’océan Arctique. Une mère ourse démontre l’extraordinaire audace dont elle est capable, et réussit à survivre jusqu’au prochain hiver et protéger ses petits de la menace des grands mâles.

A 22h40 « Royaumes de glace – L’aventure ! »

Pendant 4 années, les équipes de tournage des « Royaumes de glace » ont exploré les régions les plus froides et les plus inaccessibles de notre planète : l’Arctique, l’Antarctique et les plus hauts sommets.

Leur objectif : comprendre comment, grâce à leur courage et à leur ingéniosité, certains animaux ont apprivoisé ces terres sauvages et hostiles, et tentent de s’adapter au réchauffement climatique.

Grâce aux dernières générations de caméras, ils sont parvenus à filmer des animaux exceptionnels et des paysages à la beauté magique. Des drones ont réussi à capter des phénomènes aussi dangereux que spectaculaires, comme la chute de glaciers. Et des prises de vue en accéléré ont révélé la gravité et la vitesse fulgurante du réchauffement de notre planète.

D’une résistance à toute épreuve, les équipes de tournage ont réussi à immortaliser des histoires extraordinaires. Certaines espèces et certains comportements ont peut-être été documentés pour la dernière fois.

Ce sont les coulisses de cette aventure exceptionnelle, humaine autant qu’animale, que raconte ce film.



