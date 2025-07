Intervilles : qui a gagné et décroché sa place en finale ce 10 juillet ?

Publicité





Deuxième soirée de compétition et deuxième victoire ce soir dans Intervilles ! Sur France 2, les téléspectateurs ont assisté à un nouveau match palpitant dans le cadre du grand retour d’Intervilles. À l’issue d’un affrontement haut en couleur et en émotions, c’est la ville de Gap qui a remporté la victoire face à Bourgoin-Jallieu.











Entre chutes mémorables, rires communicatifs et exploits sportifs, les deux équipes ont tout donné pour séduire le public et marquer des points. Mais ce sont bien les Gapençais qui ont su faire la différence lors des dernières épreuves, s’assurant une place en finale.

Gap rejoint donc Coulanges-les-Nevers, victorieuse lors du premier prime, pour la grande finale qui se déroulera dans deux semaines.

Et le show est loin d’être terminé ! La semaine prochaine, ce sera au tour de Wallers-Arenberg et Saint-Amand-les-Eaux de s’affronter dans un nouveau duel qui promet encore son lot de surprises et de fous rires.



Le retour d’Intervilles continue de ravir les nostalgiques comme les nouvelles générations, avec une ambiance festive qui sent bon l’été et les valeurs de l’esprit d’équipe.