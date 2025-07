« Éternel Aznavour : le concert événement » : les artistes ce soir sur France 3 (11 juillet 2025)

Publicité





« Éternel Aznavour : le concert événement » du 11 juillet 2025 – « Éternel Aznavour : le concert événement », c’est la soirée qui vous attend ce vendredi soir sur France 3. Un concert initialement diffusé l’an dernier afin de célébrer le centenaire de la naissance de l’une des plus grandes légendes de la chanson française et la sortie du film « Monsieur Aznavour ».





A voir ou revoir sur France 3 dès 21h05 mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







« Éternel Aznavour : le concert événement » : les artistes présents ce soir

Les plus grandes voix de la scène musicale française se réunissent pour une soirée exceptionnelle dédiée à Charles Aznavour. Accompagnés par un orchestre de 22 musiciens, ils se succéderont sur scène pour réinterpréter ses plus grands classiques et partager la tendresse particulière qu’ils portent à cet artiste légendaire.



De « La Bohème » à « Emmenez-moi », en passant par « Hier encore » et « Je m’voyais déjà », chaque interprétation sera une déclaration vibrante à celui qui a bouleversé des générations par la puissance de ses mots et la singularité de sa voix. Des images d’archives rares, issues de la collection privée de Charles Aznavour, viendront également enrichir ce spectacle et offrir un regard inédit sur l’homme derrière la légende.

Grand Corps Malade, Santa, Patrick Fiori, Eddy de Pretto, Bénabar, Mentissa, Thomas Dutronc, Calogero, Amir, Raphaël, Jérémy Frérot, Aliocha Schneider, Ben Mazué, Pierre Garnier, Rim-K et Joseph Kamel seront réunis pour ce moment inoubliable, où musique, émotion et poésie se mêleront pour célébrer l’héritage intemporel de Monsieur Charles Aznavour.