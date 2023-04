Arnaques du 28 avril : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6

5 ( 4 )

Arnaques du 28 avril 2023 – Ce soir sur M6 Julien Courbet vous propose un numéro inédit de son magazine « Arnaques ! ». Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs. Et ce soir, il s’agit d’une spéciale arnaques à l’amour !







A suivre dès 21h10 sur M6, ou via la fonction direct et en replay gratuit sur 6play







Pour mémoire, ce magazine d’investigation décrypte les arnaques les plus redoutables, celles qui transforment la vie en cauchemar et coûtent parfois très cher. Julien Courbet et ses équipes ont remonté les filières et mis à jour les pièges tendus par les escrocs. Vous découvrirez leurs secrets pour vous attirer dans les mailles de leurs filets mais aussi les conseils avisés d’experts pour vous en prémunir.

Arnaques du 28 avril 2023 : sujets et reportages de ce soir

Julien Courbet et ses équipes ont enquêté sur trois arnaques à l’amour.

Celle de Coralie qui est tombé amoureuse d’un homme à Bordeaux. Il l’a dépouillée de 150 000 euros en 4 ans. Avec son emprise psychologique, sa manière de la faire sans cesse culpabiliser, il a poussé Coralie à prendre des crédits, à s’endetter au point d’aller aux Restos du cœur. Une fois libérée de cet homme, Coralie a enquêté et découvert qu’il avait fait plusieurs autres victimes. Nous avons remonté le fil de cette arnaque.

Christophe, quant à lui, a perdu 47 000 euros. Amoureux d’une femme disant habiter Hong Kong, il a investi sur ses conseils dans des cryptomonnaies. Elle a réussi à vider son compte. En réalité, notre enquête révèle qu’il s’agit d’une mafia implantée dans des pays asiatiques. Des milliers de personnes sont séquestrées et torturées pour mener des arnaques à distance, via les réseaux sociaux. Nous avons rencontré deux victimes qui témoignent, au cœur de la Chine. Les images sont glaçantes.

Enfin, Yzabel a fait une rencontre sur une appli. Le grand amour lui a envoyé des dizaines de photos. Un séduisant chirurgien turc. Elle a même fait quelques visios avec lui. Et voilà le secret de cette arnaque : son escroc emploie une technologie qu’on appelle le deepfake. Il parle sur le visage d’un autre individu, un homme qui publie des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux. Il lui a volé son identité pour séduire Yzabel. Arnaque s’est rendue dans son pays, au Nigeria, pour décrypter cette arnaque.



Arnaques ! a également enquêté sur Solen, une femme qui fait de la médecine esthétique illégale. Elle fait de la pub sur les réseaux sociaux et facture 200 à 300 euros des injections d’acide hyaluronique. Elle n’a aucune formation, ne respecte pas les règles d’hygiène. Résultat, au moins une femme dévisagée. Nous avons réussi à remonter sa piste, à la filmer en action dans un logement qu’elle loue à la journée pour ses « opérations » clandestines. Nous avons suivi une formation bidon et sommes devenus nous-même des médecins illégaux, avec un faux diplôme. Désormais, Solen s’attaque au marché des injections dans les fesses. Dans cet univers, la concurrence est rude, et les victimes souffrent atrocement.

Arnaques du 28 avril 2023 : extrait vidéo

« Arnaques » avec Julien Courbet c’est ce soir, vendredi 28 avril 2023 dès 21h10 sur M6 et 6PLAY.

