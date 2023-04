Demain nous appartient du 28 avril : l’arrestation de Benoit (résumé + vidéo épisode 1415 en avance)

5 ( 6 )

Demain nous appartient du 28 avril 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1415 de DNA – C’est la fin pour Benoit ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, après des semaines de traque, c’est enfin l’heure de l’arrestation de Benoit, alias le monstre d’Argenteuil !







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Lisa virée de la police ? (vidéo épisode du 2 mai)







Publicité





Demain nous appartient du 28 avril 2023 – résumé de l’épisode 1415

Bruno, le père de Nathan, a été victime de monstre d’Argenteuil. Karim tente de récolter des indices auprès de lui… Il a son idée sur l’identité de l’agresseur, et Nathan identifie Benoit ! Lisa est prise dans une course contre la montre.

Chloé fait une étrange rencontre. Marianne et Sébastien règlent leurs comptes. Et de leur côté, Audrey et Damien n’ont plus le choix pour leur mariage.



Publicité





Demain nous appartient du 28 avril 2023 – extrait vidéo de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note