Cassandre du 28 avril : vos épisodes ce soir sur France 3

Cassandre du 28 avril 2023 – Ce vendredi soir à la télé, France 3 poursuit la diffusion de votre série « Cassandre ». Mais attention, votre série passe en mode rediffusions avec au programme, deux anciens épisodes des saisons 5 et 3 !







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Cassandre du 28 avril 2023 : vos épisodes de ce soir

Saison 5, Épisode 2 : Nature blessée

Cassandre est appelée en urgence. Un homme de 40 ans environ a été retrouvé inconscient dans un torrent. L’homme n’est pas mort, mais il est dans un état critique, et les premières constatations ne laissent aucun doute : c’est clairement une tentative d’assassinat. Cassandre le place sous protection policière : si celui qui a fait le coup apprend que sa victime n’est pas morte, il pourrait être tenté de récidiver. Pour ne rien arranger, la police ne parvient pas à identifier la victime. L’homme n’a pas de papiers, et ses empreintes ne donnent rien. Cassandre et son équipe découvrent que cependant qu’il est connu des gens du coin, c’est un « original » qui s’appellerait Maxence, un décroissant qui vit en accord avec la nature, loin du monde.

Saison 3, Épisode 3 : Sans condition

Philippe Cassandre est abasourdi. Le cadavre d’un de ses douaniers se trouve dans un camion de contrebande qu’il vient d’intercepter. C’est face à son ex-mari, sous le choc, que Cassandre commence son enquête. Mais qui est réellement la victime, Thomas Vanier, arrivé aux douanes depuis un an à peine ? Comment a-t-il atterri dans ce camion ? Et pourquoi personne ne semble savoir qu’il était revenu à Annecy après 20 ans d’absence ? Sa famille était-t-elle au courant ? Comment a-t-elle pris son retour ? Une enquête périlleuse et intense s’annonce pour Cassandre, qui mélange l’intime et le professionnel…



Avec : Gwendoline Hamon, Alexandre Varga, Claire Borotra, Frédéric van den Driessche, Dominique Pinon, Julien Floreancig, Jessy Ugolin, Emilie Gavois-Kahn, Rémi Bichet, Vincent Jouan, Luca Malinowski, Sören Prévost

Cassandre du 28 avril 2023 : la bande-annonce

« Cassandre » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.

