« Coup de foudre en terre inconnue » : votre téléfilm ce 28 avril sur TF1 (histoire et interprètes)

« Coup de foudre en terre inconnue » : histoire, interprètes et bande-annonce du téléfilm sur TF1 ce vendredi 28 avril 2023 – Ce vendredi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Coup de foudre en terre inconnue ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Coup de foudre en terre inconnue » : l’histoire

Paige, une présentatrice reconvertie en productrice télé suite à une mauvaise expérience à l’antenne, doit reprendre la présentation d’une émission accompagnée de Ben, un casse-cou qui ne suit aucune règle. Ils se rendent à Hawaï pour trois semaines de tournage, mais rien ne se passe comme prévu. Malgré des débuts tumultueux, les deux co-animateurs décident de prendre sur eux pour que l’émission se passe dans les meilleures conditions possibles et commencent même à se rapprocher.

Coup de foudre en terre inconnue, interprètes et personnages

Avec : Kavan Smith (Ben), Pascale Hutton (Paige), Jennifer Aspen (Millie), Valen Ahlo (Luis)



« Coup de foudre en terre inconnue », la bande-annonce

