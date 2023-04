Mask Singer : qui se cache dans le costume de la Sorcière ? Les indices !

5 ( 10 )

Mask Singer saison 5 les indices sur la Sorcière – Ce soir, vous avez rendez-vous avec Camille Combal et le prime 3 de la saison 5 de « Mask Singer ». Parmi les 8 costumes encore en compétition, la Sorcière est énigmatique ! Faisons le point sur tous les indices qui ont été donnés pour la démasquer !







Publicité





La suite des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Jeff Panacloc, Michèle Bernier et Elodie Frégé.







Publicité





Mask Singer saison 5 : qui se cache derrière le costume de la Sorcière ?

Zoom sur le costume de la Sorcière. Elle a confirmé s’être fait connaitre en tant que chanteuse et parmi les téléspectateurs, nombreux pensent avoir reconnu Zaho ! Mais pour vous aider dans votre enquête, on vous donne tous les indices à disposition.

Indice n°1 : « Mes étagères sont remplies de prix »

Indices donnés sur le prime 1 :

– Dans cette histoire il y a quand même un prince charmant, une couronne, et une bonne fée

– Notre petite sorcière naquit dans un univers obscur et terrifiant

– Elle changea de contrée à la recherche d’une nouvelle vie

– D’abord femme de l’ombre, elle sut prendre la main qui lui était tendue pour aller vers la lumière. Elle se dévoilait enfin aux yeux de tous, le succès était au rendez-vous

– Elle était déstabilisée mais ne se défilait pas. Les récompenses qui suivirent lui prouvèrent qu’elle avait bien fait de croire en sa bonne fée !

– Couronnée de succès, la Sorcière goûtait pleinement aux joies de la lumière. (…) Il se peut bien qu’elle vous ensorcèle avec sa voix.

Indices visuels : les marches du Palais des Festivals à Cannes, une carte avec un as de trèfle

Propositions des enquêteurs : La Zarra, Isabelle Boulay, Zaho



Publicité





La dernière prestation de la Sorcière sur « L’enfer » de Stromae

Ces indices vous aident t-ils ? Savez-vous qui se cache sous le masque de la Sorcière ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et MYTF1.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 5 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 28 avril 2023 à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note