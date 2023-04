Un si grand soleil du 24 avril : Marc et Chloé s’en sortent et se rapprochent (résumé et vidéo épisode 1132 en avance)

5 ( 8 )

Un si grand soleil du 24 avril, spoiler résumé de l’épisode 1132 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain soir dans votre épisode inédit de la série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce lundi 24 avril 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Marc et Chloé ont été enlevés, ils sont attachés. Chloé a très peur, Marc essaie de la rassurer. Pendant ce temps là, Robin et Evan sont morts d’inquiétude. Et Louis informe Robin que lui non plus n’arrive pas à joindre son père ! Evan préfère appeler la police.







Beaufort et Baron se disputent. Beaufort pense que c’est n’importe quoi et il refuse que Baron les tue. Il veut les libérer et se rendre ! Baron assomme Beaufort avec son fusil ! Au même moment, la police débarque ! Baron n’a pas le temps de s’enfuir. Elise l’arrête et libère Marc et Chloé.



Manu est chez la psy et lui raconte sa rupture avec Eve. Il lui parle aussi de Camille, à qui il n’a rien dit pour ne pas qu’elle s’inquiète. Manu demande à la psy si elle pense qu’il a eu tort de quitter Eve… Elle ne répond pas.

Beaufort et Baron sont au commissariat, interrogés par Elise. Beaufort charge Baron. Pendant ce temps là, Chloé rentre chez elle et remercie Evan et Robin d’avoir appelé la police. Elle s’excuse pour son manque de prudence et Evan regrette de ne pas l’avoir soutenue.

Eve mène son enquête sur Aline Delclos. Virgile l’appelle, il accepte finalement de l’aider. Eve lui envoie le dossier qu’ils ont fait sur elle et le remercie. Pendant ce temps là, Alex et Aya interroger Augier et l’informent que ses empruntes ont été retrouvées dans la villa où travaille sa soeur. Il finit par avouer ! Il a contacté Eve mais c’est quelqu’un qui lui a demandé de le faire ! Il affirme que c’est Cédric Loupiac qui a tout organisé.

Cécile appelle Chloé, Beaufort et Baron ont fait des aveux complets. Ils sont mis en examen. Et Léonore appelle Marc, qui lui confie qu’il culpabilise d’avoir entrainer Chloé là dedans. Elle pense qu’ils ont vécu un truc hyper fort qui a du les rapprocher. Marc pense qu’elle se fait des films, ils deviennent amis.

Alex confronte Loupiac et Augier. Augier affirme que Loupiac a tout commandité. Loupiac ne comprend pas, il dit qu’il ne connaissait même pas son nom ! Le téléphone prépayé qui a servi au chantage sur Aline a été retrouvé chez lui. Il hurle qu’il ne comprend pas et qu’il n’a rien fait !

Marc appelle Chloé, il s’excuse de l’avoir entrainée là dedans. Il lui dit que leurs planques vont lui manquer, elle lui répond qu’elle aussi et lui dit qu’elle sort au resto avec Evan. Elle raccroche et ment à Evan en disant que c’était Cécile…

Becker parle à Manu, il est désolé pour sa rupture. De leur côté, Eve et Virgile pensent qu’Aline ne s’entendait pas avec son boss, Fred Sauzet. Ils veulent s’intéresser de plus près à la manade…

VIDÉO Un si grand soleil du 24 avril extrait, Marc et Chloé se rapprochent

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

