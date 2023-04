Un si grand soleil spoilers : Marc et Chloé enlevés, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 24 au 28 avril 2023)

5 ( 9 )

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 24 au 28 avril 2023 – Qu’est-ce qui vous attend se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.







Publicité





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





La semaine prochaine, Marc et Chloé sont en danger de mort, ils ont été enlevés par Beaufort et Baron. Pendant ce temps là, l’enquête sur la mort d’Aline avance et Oger dévoile le nom de son commanditaire. Virgile accepte d’aider Eve pour une enquête parallèle.

Et Kira et Thaïs sèchent les cours pour leur nouveau job chez Tip Green…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 24 au 28 avril 2023

Lundi 24 avril 2023, épisode 1132 : Marc et Chloé sont en danger de mort. Evan parviendra-t-il à les sauver ? Oger balance son commanditaire dans le chantage d’Aline Delclos, pendant qu’Eve et Virgile se lancent dans une enquête parallèle.

Mardi 25 avril 2023, épisode 1133 : Kira décide de feinter pour sécher les cours afin d’assister à la formation de vendeuse Tip Green. Mais elle risquerait bien de se faire griller. Virgile endosse le rôle d’un travel designer pour enquêter sur la manade. Réussira-t-il à glaner des infos ?

Mercredi 26 avril 2023, épisode 1134 : Virgile qui enquête secrètement avec Eve sur le meurtre d’Aline, se rend à ses funérailles, sous couverture, pour essayer d’obtenir des infos. Pendant ce temps, Sabine surprend un mystérieux trafic au lycée impliquant Thaïs et Kira.

Jeudi 27 avril 2023, épisode 1135 : Manu tente de dissuader Eve d’enquêter sur la mort d’Aline mais celle-ci le congédie vertement et continue de suivre une nouvelle piste avec Virgile. De son côté, Marc cherche un nouveau prétexte pour revoir Chloé…

Vendredi 28 avril 2023, épisode 1136 : Tandis que Virgile, toujours sous couverture, continue de sonder secrètement Fred Sauzet, Manu découvre un élément déterminant dans l’enquête. Thaïs et Kira grimpent dans la hiérarchie de Tip Green, sans se douter que la police pourrait bien s’intéresser de près à leur trafic.



Publicité





VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 24 au 28 avril 2023

vidéo à venir

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note