Demain nous appartient spoiler : Martin fait une déclaration à Raphaëlle (vidéo épisode du 26 avril)

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance de l’épisode du 26 avril 2023 – Déjà plusieurs semaines que Raphaëlle et Martin se tournent autour dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, Martin va se lancer et avouer ses sentiments à Raphaëlle !







Il lui en aura fallu du temps… Martin avoue ses sentiments à Raphaëlle. Mais, tous les deux sont méfiants et ont peur de s’engager… Vont-ils lâcher prise et se lancer dans une nouvelle histoire d’amour ? Martin va partir en vacances, ils décident de reparler de tout ça à son retour. Et Raphaëlle fait un bisou à Martin…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1413 du 26 avril 2023 : Martin se dévoile face à Raphaëlle

