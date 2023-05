« Coachée par une psychopathe » : votre téléfilm ce 25 mai sur TF1 (histoire et interprètes)

« Coachée par une psychopathe » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 25 mai 2023 – Ce jeudi et comme tous les après-midis, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Coachée par une psychopathe ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Coachée par une psychopathe » : l’histoire

Frustrée tant affectivement que professionnellement, Kristin Adams se voit prendre la place dans l’agence de relations publiques où elle est consultante junior. Voyant cela, sa sœur, Sara, lui conseille de prendre une coach de vie. Kristin trouve bientôt la perle rare : Ashley Thomas. La flamboyante coach lui fait regagner confiance en elle-même et Kristin trouve un meilleur travail dans une autre agence. Cependant, Ashley se fait de plus en plus intrusive pour culminer par « l’élimination des influences toxiques » dont Sara fait les frais.

Coachée par une psychopathe, interprètes et personnages

Avec : Danielle Baez (Kristin Adams), Alissa Filoramo (Ashley Thomas), Al Pagano (Bill Kelly), Gretchen Allison (Diane Vance)



