EXCLU Demain nous appartient : qui s’en prend à Diego et son père ? Réponse !

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance – Vous voulez savoir qui s’en prend à Diego et son père dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ? Le père de Diego, Bernard Lutti, n’a jamais tenté de se suicider. On l’a poussé dans les escaliers et la police recherche le coupable.







Et si la police va d’abord soupçonner Gabriel, Stars-Actu peut vous révéler en exclusivité de qui il s’agit !

Selon nos informations, il s’agit de… Stéphane ! C’est le petit-ami de Soraya qui est a tenté de tuer Bernard Lutti et qui s’en est pris à Diego, d’abord à l’hôpital, puis chez les Delcourt.

Dans quelques semaines, Soraya va devoir encaisser et se remettre de tout ça.



Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay sur MYTF1.