C à vous du 9 mai 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 9 mai 2023, invités et sommaire







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 9 mai 2023 : le sommaire

🔵 📌 Guerre en Ukraine : une résolution soumise au vote à l’Assemblée nationale pour reconnaître le groupe Wagner comme organisation terroriste Benjamin Haddad, député Renaissance, président du groupe d’amitié France-Ukraine, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Martin Hirsch, ancien directeur général de l’APHP, président de l’Institut de l’Engagement, initiateur du RSA, alerte sur l’urgence à agir face au réchauffement climatique. Il présente son premier roman “Les solastalgiques”, à paraître demain aux Editions Stock

🔵 📌 Mort de Georges Kiejman, avocat et ancien ministre Vanessa Schneider, grand reporter au journal Le Monde, auteure avec Georges Kiejman de “L’Homme qui voulait être aimé” (Editions Grasset, 2021) est dans le 5 sur 5 de C à vous

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Sophie Davant pour le prime “Affaire conclue en région : les trésors de Brest et Nancy”, diffusé aujourd’hui à 21H10 sur France 2

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Nicolas Breneliere, chef de cuisine du “Paradis Latin” à Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Michel Cymes et Claire Trommenschalger pour leur masterclass sur la nutrition, en collaboration avec MentorShow

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 9 mai 2023 à 19h sur France 5.



