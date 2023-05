La meilleure boulangerie de France du 9 mai : la finale nationale, qui va se qualifier ce soir ?

La meilleure boulangerie de France du 9 mai 2023 – La semaine de finale nationale se poursuit ce soir pour Norbert Tarayre, Noëmie Honiat et Bruno Cormerais dans la saison 10 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Qu’est-ce qui vous attend aujourd’hui ? Quels boulangers se qualifieront pour la suite de cette finale ?







La meilleure boulangerie de France du 9 mai 2023 : récap de la semaine et programme du jour

🔵 Lundi, 9 des 18 binômes finalistes s’affrontaient sur le thème du gâteau d’anniversaire. Seuls 4 d’entre eux se sont qualifiés et les 5 autres ont été éliminés ! Sont qualifiés pour la suite :

– Patrick et Erwan, région Lorraine / Champagne-Ardenne

– Arnaud et Clément, région Pays de la Loire

– Louis et Solène, région Auvergne

– Jean-Baptiste et Antoine, région Nouvelle Aquitaine Sud

🔵 Mardi, place aux 9 autres binômes. La finale nationale continue. Deuxième partie de l’épreuve de qualification, ils devront eux aussi réaliser un gâteau d’anniversaire aux saveurs de leur région en hommage à la 10ème saison de La Meilleure Boulangerie de France !



La meilleure boulangerie de France, rappel de la présentation de la finale nationale

Après 18 semaines enthousiasmantes sur les routes gourmandes de France et 180 établissements visités, c’est l’heure pour le jury de réunir les 18 binômes finalistes régionaux pour la grande semaine finale. Chaque jour, les binômes devront rivaliser de savoir-faire et de créativité pour répondre aux attentes d’un jury aussi exigeant que bienveillant jusqu’au dernier duel. Quel boulanger réussira à épater Bruno Cormerais, Norbert Tarayre et Noëmie Honiat ? Qui sera sacré meilleur boulanger de France et succèdera ainsi à Rémi, gagnant de la saison 9 et digne représentant de la Nouvelle-Aquitaine ?