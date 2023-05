Mask Singer : qui est sous la Sorcière ? Tous les indices qui mènent à Zaho

Mask Singer saison 5 les indices sur la Sorcière – Cinquième et nouveau prime de la saison 5 de « Mask Singer » ce vendredi soir. Camille Combal accueillera les costumes encore en compétition et un nouveau. Parmi eux, la Sorcière a livré des prestations qui ont épaté les enquêteurs. Mais de qui s’agit-il sous le masque ? Faisons le point avec les indices !







La suite des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Jeff Panacloc, Michèle Bernier et Elodie Frégé.







Mask Singer saison 5 : Zaho est-elle sous le costume de la Sorcière ?

Zoom sur le costume de la Sorcière. Kev Adams a validé son Prono d’or la semaine dernière et il l’a donc démasquée ! Parmi le public comme parmi certains enquêteurs, on pense à la chanteuse Zaho. Et un indice donné la semaine dernière colle bien avec cette idée : la Sorcière a refusé de donné quelque chose à deux stars américaines. Et il se trouve que Zaho a refusé de donné l’une de ses chansons à Rihanna et Kanye West !

Indice n°1 : « Mes étagères sont remplies de prix »

Indices donnés sur le prime 1 :

– Dans cette histoire il y a quand même un prince charmant, une couronne, et une bonne fée

– Notre petite sorcière naquit dans un univers obscur et terrifiant

– Elle changea de contrée à la recherche d’une nouvelle vie

– D’abord femme de l’ombre, elle sut prendre la main qui lui était tendue pour aller vers la lumière. Elle se dévoilait enfin aux yeux de tous, le succès était au rendez-vous

– Elle était déstabilisée mais ne se défilait pas. Les récompenses qui suivirent lui prouvèrent qu’elle avait bien fait de croire en sa bonne fée !

– Couronnée de succès, la Sorcière goûtait pleinement aux joies de la lumière. (…) Il se peut bien qu’elle vous ensorcèle avec sa voix.



Indices visuels : les marches du Palais des Festivals à Cannes, une carte avec un as de trèfle

Propositions des enquêteurs : La Zarra, Isabelle Boulay, Zaho

Indices donnés sur le prime 3 :

– « Je vais vous jeter un sort, vous changer en statue d’or, comme tout ce que je touche, sans vouloir me jeter des fleurs bien sûr »

– « J’ai pas mal voyagé, il faut dire que j’ai pas eu le choix. J’ai du quitter mon berceau de sorcière, j’ai échappé au pire. Je vivais chaque jour comme le dernier »

– « Puis je me suis posée, je suis devenue solide comme un roc »

– « Je parle plusieurs langues et c’est avec nostalgie que je chante les berceuses de mon enfance »

– « Je mets un peu de ma culture dans mes potions. »

– « J’ai toujours gardé la foi. Aujourd’hui j’ai trouvé mon jardin d’eden. Et oui, la roue tourne toujours ! »

Indices visuels : Soprano, Gims, Jean-Jacques Goldman, une boule à neige

Propositions des enquêteurs : Zaho, Nâdiya ou Ophélie Winter

Indices donnés sur le prime 4 :

– « J’ai l’habitude de chanter sur scène »

– « A la télé, j’adore les reportages sur les stars, les détails croustillants, les scoops ! J’adorerai qu’il y ait un reportage sur la sorcière dans 50mn Inside. A moins qu’il en ait déjà eu un ! »

– « Je suis ravie de pouvoir casser un peu la vieille image de la sorcière solo dans sa grotte »

– « Moi j’ai aussi évolué en bande, ça par exemple, on ne le dit jamais »

– « J’aime aussi écrire dans des grimoires des potions pour les autres »

– « Je ne me prends pas pour une reine, j’en ai cotoyé une pendant longtemps, je sais à quoi ça ressemble »

– « J’ai aussi rencontré un vrai prince charmant ! Un roi de trèfle qui a piqué mon coeur »

– elle a refusé une demande de 2 grosses stars américaines, elle est intègre et a refusé de donné quelque chose qui lui appartenait même si on lui proposait un pont d’or

Indices visuels : une louche, une affiche « Imagine » de John Lennon, Las Vegas, une perche à selfie, 2018

Propositions des enquêteurs : Ophélie Winter, Zaho et Princess Erika.

La dernière prestation de la Sorcière sur « Quand on n’a que l’amour » de Jacques Brel

Ces indices vous aident t-ils ? Pensez-vous que Zaho est sous le masque de la Sorcière ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et MYTF1.

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 5 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 12 mai 2023 à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger