Ici tout commence du 12 mai : Théo met les choses au clair (résumé + vidéo épisode 663)

Ici tout commence du 12 mai, résumé et vidéo extrait épisode 663 – Théo décide de mettre les choses au clair avec Marta ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Alors que Charlène essaie de le remettre avec son frère avec Marta, Théo préfère être honnête…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 12 mai 2023 – résumé de l’épisode 663

Charlène est avec Marta, elle est convaincue qu’en insistant auprès de son père, il acceptera qu’elle rejoigne le master de l’institut. Théo les rejoint, Charlène les laisse tous les deux. Théo décide de mettre les choses au clair, il explique à Marta qu’elle ne doit pas rester pour lui : il ne se passera plus jamais rien entre eux ! Marta accuse le coup et lui reproche de l’avoir utilisée pour rendre Anaïs jalouse…

Pendant ce temps là, Deva se pose des questions au sujet de David et Ambre. Gaëtan essaie de la rassurer, il est convaincu qu’il ne s’est rien passé entre eux ! Lisandro surprend une conversation étonnante. L’anniversaire de Naël ne se passe pas comme prévu.



Ici tout commence du 12 mai 2023 – vidéo premières minutes

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.