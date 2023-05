N’oubliez pas les paroles du 17 mai : la tombeuse de Laurène déjà éliminée !

N’oubliez pas les paroles du 17 mai 2023, élimination de Stessy – Stessy, la tombeuse de Laurène, a déjà été éliminée ce mercredi soir dans « N’oubliez pas les paroles ». Stessy est repartie avec seulement 1.000 euros de gains et 2 victoires !

C’est Lucille qui est devenue maestro ce soir aux côtés de Nagui.







N’oubliez pas les paroles du 17 mai, Stessy déjà éliminée

Dans le détail ce mercredi soir, Stessy a remporté 1.000 euros sur la première émission et elle s’est ensuite faite éliminer sur la seconde ! C’est Lucille qui lui a pris le micro d’argent et est devenue maestro avec une victoire à 1.000 euros. Elle sera de retour jeudi soir pour essayer de signer de nouvelles victoires et faire grimper ses gains !

N’oubliez pas les paroles du 17 mai 2023, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de mercredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.