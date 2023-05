Demain nous appartient spoiler : le retour de Vanessa (vidéo épisode du 20 mai)

Demain nous appartient spoiler épisode du 20 mai 2023 – Vanessa va faire son grand retour dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, la tueuse en série est de retour pour l’ouverture de son procès !

Vanessa est appelée « le monstre » dans la presse locale. Il y a un an, celle qui était la compagne de Georges tuait plusieurs personnes froidement, dont Louise qui venait de se marier avec Bart !







Face à son avocat, Vanessa est souriante et arrogante. Elle sait qu’elle va certainement prendre la peine maximum mais son avocat veut rester optimiste. Il lui dit qu’il fait partie des meilleurs et il compte bien lui éviter de prendre le max. Il conseille à Vanessa de ne pas sourire au procès et de paraitre repentie…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1431 du 20 mai 2023 : Vanessa est de retour

