Un si grand soleil du 18 mai : Evan face à la vérité (résumé et vidéo épisode 1149 en avance)

Un si grand soleil du 18 mai, spoiler résumé de l’épisode 1148 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre épisode inédit de la séroe « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 18 mai 2023.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Evan fait des compliments à Chloé, qui part avec Robin. Il reçoit un appel anonyme lui annonçant que Chloé la trompe avec son mec : Marc Moore ! Evan n’y croit pas mais quand il entend le nom de Marc, il semble douter… La femme raccroche, elle est à côté de Laurine qui lui a demandé de passer ce coup de fil.







Publicité





Pendant ce temps là, Marc est avec Louis. Marc aimerait faire un article sur Tip Green en interviewant Kira. Louis ne préfère pas, ils se prennent trop la tête là dessus.



Publicité





Chez Claire, Enzo se moque de Kira qui lit un vieux livre de guerre… Elle ne lui dit pas que c’est un cadeau de Jules, elle dit que c’est un pote qui lui a prêté. Kira retrouve ensuite Louis, ils en ont tous les deux marre de se prendre la tête au sujet de Tip Green. Louis lui promet de ne plus en parler et lui propose de passer le week-end ensemble.

A l’hôpital, Evan est ailleurs. Claire remarque qu’il ne va pas bien.

Chez Marc, Léonore récupère les affaires de tennis de Louis. Elle l’interroge sur sa relation et elle a deviné qu’il couche avec Chloé… Elle lui dit que Louis risque de mal le prendre.

Thaïs interroge Kira sur Louis, elle lui dit qu’ils se sont réconciliés. Thaïs pense que Louis est surtout jaloux de Jules. A l’hôpital, Alain confie une patiente à Claire. Elle a du diabète, c’est la femme à qui Kira a vendu ses gélules !

Cécile est avec le procureur, Chloé reçoit un message de Marc et n’écoute pas Cécile… A l’hôpital, Evan reçoit un appel de Chloé. Elle dit qu’ele va au ciné avec Aurélie ce soir. Evan lui dit qu’il l’aime…

Thaïs est avec ses ambassadrices. Elle les encourage et les approvisionne en produits. Il y a la femme diabétique, qui est ravie.

Evan tourne en rond chez lui, il appelle Aurélie. Elle lui dit qu’elle a une journée d’enfer et va surement finir tard. Il l’invite à dîner samedi soir, elle accepte. Quand il raccroche, Robin remarque que son père ne va pas bien.

Kira retrouve Jules au 101. Elle voulait le voir pour mettre les choses au clair : il se passera rien entre eux, elle est amoureuse de Louis et très heureuse. Elle préfère qu’ils arrêtent de se voir en dehors. Jules dit qu’il comprend et la raccompagne. Il lui parle de son souci avec les femmes et lui dit au revoir…

Evan attend Chloé de pied ferme. Il lui demande si son film était bien et lui demande de s’asseoir. Il a appelé Aurélie, il sait qu’elle n’était pas au ciné. Il lui demande si elle était avec Marc Moore…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : Robin très remonté contre Chloé (VIDÉO épisode du 23 mai)

VIDÉO Un si grand soleil du 18 mai extrait, Evan apprend la vérité

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.